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La oposición demócrata en el Senado de Estados Unidos ha lanzado este martes una investigación contra el vicepresidente del país, JD Vance, por presuntos favores en torno a la extracción petrolera y gasística de Venezuela que habría otorgado a la empresa energética Vitol tras reunirse con el donante del Partido Republicano y entonces ejecutivo de la citada compañía John Addison antes incluso de la incursión militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en una operación que dejó cerca de un centenar de muertos, según Caracas.

La senadora demócrata y próxima presidenta del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de la cámara alta, Maggie Hassan, ha iniciado la investigación a raíz de informaciones sobre un encuentro entre Vance y Addison previo al 3 de enero de 2026, así como a una posterior llamada personal al propio ejecutivo de Vitol --que se retiró cerca de tres meses después-- por parte del secretario de Energía, Chris Wright, que habría servido a la empresa energética para obtener una lucrativa licencia de la Administración de Donald Trump para la comercialización de petróleo venezolano.

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En este sentido, Hassan ha pedido por carta al vicepresidente estadounidense que proporcione registros detallados de todas las comunicaciones y documentos intercambiados entre él, la empresa Vitol y el propio Addison, solicitándole asimismo otros documentos y comunicaciones con el fin de examinar posibles conflictos de interés en el proceso mediante el cual el Ejecutivo decidió conceder a la petrolera y gasística la licencia en cuestión.

"Le escribo hoy porque me preocupa seriamente la posibilidad de que usted haya utilizado su cargo como vicepresidente para ayudar a un importante donante político a obtener lucrativas oportunidades de negocio relacionadas con el petróleo venezolano", ha escrito Hassan en la misiva, en la cual la senadora explica a Vance que "sus relaciones personales y políticas con el señor Addison suscitan dudas sobre cómo pudo Vitol acceder a esta oportunidad".

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Al hilo, la actual integrante y próxima presidenta del Comité senatorial de Seguridad Nacional ha recordado al vicepresideente que "Addison aportó 300.000 dólares (273.700 euros) a su campaña para el Senado en 2022, y que tanto él como su esposa donaron 7 millones de dólares (6,4 millones de euros) a grupos que apoyaban la campaña presidencial de Donald Trump en 2024". A renglón seguido, Hassan ha citado estimaciones según las cuales "Vitol ha obtenido cientos de millones de dólares en ganancias gracias a la comercialización de petróleo venezolano, con márgenes de beneficio que, en los últimos años, han llegado a cuadruplicar los márgenes operativos declarados por la empresa".

"En mi calidad de miembro del Comité y de su próximo presidente, estoy analizando si la legislación vigente permite prevenir, revelar y subsanar adecuadamente los conflictos de intereses en los que puedan incurrir los altos funcionarios del poder ejecutivo, y si es necesario adoptar nuevas medidas legislativas para reforzar dicho marco normativo", ha manifestado para, acto seguido, detallar sus requerimientos a Vance, todos ellos con fecha límite el lunes 14 de diciembre de 2026.

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Entre ellos se incluyen "todas las comunicaciones relativas a Addison, a Vitol o a su participación en la venta de petróleo venezolano" en el Ejecutivo, detalles de la supuesta reunión entre el vicepresidente y el propio Addison, y cualquier constancia en registros oficiales y agendas del rol que Vance podría haber tenido en la concesión a la compañía energética.

La incursión estadounidense en Venezuela y la captura de Maduro, a quien ha sustituido Delcy Rodríguez en calidad de presidenta encargada, marcó en el país latinoamericano un evidente cambio industrial, caracterizado por la apertura de su sector energético a empresas estadounidenses a las cuales la Administración Trump otorgó concesiones de explotación y comercialización de los hidrocarburos venezolanos.

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A nivel político, con todo, la evolución ha sido menor, destacando las buenas relaciones entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez y la falta de un calendario electoral para Venezuela, pese a la marcada oposición con la que cuenta. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró a mediados de noviembre que el proceso esbozado por Washington para la transición democrática en Venezuela avanza, esperando la formación de un nuevo Tribunal Supremo en diciembre y el establecimiento posterior de un Consejo Nacional Electoral (CNE) "no político" que podría declarar la vacancia en la Presidencia, dando pie a una convocatoria electoral.

Así las cosas, la apertura de esta investigación contra el 'número dos' de la Administración Trump llega como uno de los adelantos de las medidas que la oposición demócrata podrá impulsar desde el Senado --aunque también desde la Cámara de Representantes-- tras su holgada victoria en las elecciones de medio mandato, donde la llamada 'ola azul', por el color del partido, otorgó a la formación notables mayorías en las dos cámaras del Congreso.

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