Panamá declara emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares tras terremoto

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Ciudad de Panamá, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para atender los daños a diversas infraestructuras causados por el terremoto de 7,7 que sacudió el país el viernes, que dejó al menos 27 heridos y sin registro de muertes.

En una conferencia de prensa tras un consejo de ministros extraordinario, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la declaratoria de la emergencia y los recursos que habilita, al tiempo que el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseveró que el país no se va a detener.

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"La economía panameña no se va a detener", agregó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien aseguró que Panamá "cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los daños y a las necesidades más apremiantes" derivadas del potente evento sísmico.

Chapman dijo que si finalmente se requiere acudir a préstamos, estos serán blandos, y agradeció a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a EE.UU. por ofrecer recursos no reembolsables.

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Las autoridades dijeron que se mantienen las evaluaciones en todo el país, reforzadas en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veragua, las más afectadas y cercanas al epicentro del terremoto, y cifraron en 426 las residencias revisadas en las que se detectaron daños desde menores hasta totales.

De acuerdo con el censo realizado hasta ahora, en esas 426 viviendas habitan 2.130 personas. El Gobierno ofrece la ayuda que corresponda a las que lo necesitan y ya planea reparaciones o construcción de nuevas casas, según sus portavoces.

Unos 419 centros educativos, de un universo de más de 3.000 a nivel nacional, se vieron afectados, dijo el ministro de Educación, Ventura Vega, que anunciará probablemente el domingo en cuáles regiones habrá clases el lunes y en cuales no.

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El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, un poblado costero que quedó incomunicado por tierra pero al que han llegado las autoridades vía aérea.

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El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que la cartera ya trabaja en la rehabilitación de los caminos afectados del país, incluida la carretera a Tonosí, para que permita el paso en principio de vehículos livianos.

Penonomé (Panamá), 10 oct (EFE).- La primera noche tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes a Panamá, sin registro de víctimas pero sí de daños materiales según los reportes iniciales, ha estado marcada por las constantes réplicas de breve duración, que han hecho que muchos no pudieran dormir o lo hicieran a la intemperie.

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En Penonomé, una las zonas más afectadas, situada a unos 180 kilómetros al norte de la zona del epicentro, algunas infraestructuras están dañadas: la torre de la iglesia colapsó, parte de un hotel se vino abajo al igual que la sede de la gobernación, y algunas casas presentan grietas o techos derruidos.

El Instituto de Geociencias de Panamá ha contabilizado en sus redes sociales desde las 19:30 hora local del pasado viernes (23.30 GMT) hasta las 9:30 hora local (14.30 GMT) de este sábado alrededor de un centenar de temblores con magnitudes de 4 y 6.

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El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Algunos huéspedes de hoteles en Penonemé, ubicada en la calurosa provincia de Coclé y de unos 25.000 habitantes, decidieron dormir en las entradas de los alojamientos. También otros vecinos comentaron a EFE que prefirieron quedarse fuera de la vivienda durante la noche ante los temblores que no cesaban.

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Hasta el momento, no hay víctimas mortales en Panamá pero sí casi una treintena de heridos leves y 400 edificaciones dañadas en todo el país, que pertenece al Cinturón de Fuego del Pacifico, una zona altamente sísmica.

En la provincia de Los Santos, donde se encuentra Tonosí, aproximadamente 300 personas en una comunidad costera fueron evacuadas hacia otra más elevada ante el incremento del nivel del mar, y cinco comunidades permanecen incomunicadas debido a daños en puentes, carreteras y deslizamientos de tierra.

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La ministra de Gobierno de Panamá, Dinoska Montalvo, se encuentra en Tonosí, donde compartió este sábado imágenes en redes sociales mientras "mantiene contacto directo con las familias afectadas, escuchando sus necesidades y dando seguimiento a las situaciones registradas en la zona".

Tras una noche de nerviosismo por las réplicas, la capital de Panamá amaneció en calma y a media marcha para ser un sábado, un día laborable en este país, con el Metro, el único de Centroamérica, paralizado desde el viernes por precaución ante las réplicas y mientras continúan las inspecciones del sistema, que es el que más moviliza gente en el área metropolitana.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro de conexiones regional, operaba bajo protocolos de seguridad que prevén la suspensión de despegues y aterrizajes tras réplicas que se sientan en sus instalaciones y que obligan a revisar las pistas, las calles de rodaje y plataformas.

En los medios y redes sociales abundan declaraciones de geólogos y sismólogos recordando que en Panamá convergen placas tectónicas que hacen posible eventos de gran magnitud como el del viernes, que son seguidos de réplicas, algunas fuertes, que pueden prolongarse durante meses.

También hay muchos comentarios que alaban la sismorresistencia de los rascacielos que dominan el horizonte de la capital de Panamá, especialmente frente al paseo marítimo y que superan fácilmente los 60 pisos. Ninguno ha sufrido si quiera rasgaduras, de acuerdo con los primeros reportes.