Taiwán, Irán y Ucrania tensarán la agenda de la reunión entre Trump y Xi en Washington

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Washington/Pekín, 22 sep (EFE).- La reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, tendrá lugar entre dudas sobre el compromiso del líder estadounidense con la defensa de Taiwán y profundas diferencias sobre las guerras de Irán y Ucrania.

La visita de Xi, confirmada por Pekín del 23 al 25 de septiembre, será el segundo encuentro entre ambos este año, tras el viaje de Trump a China en mayo.

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La situación de Taiwán, reclamado por China, volverá a sobrevolar las conversaciones: Xi ha priorizado la "reunificación nacional" y en mayo ya advirtió a Trump de que una "mala gestión" de este asunto podría abocar a las dos potencias al "choque" o incluso al "conflicto".

Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha sembrado dudas sobre el histórico compromiso de Washington con la defensa de la isla, reconoció entonces que Xi le había hablado de Taiwán "toda la noche" y calificó la venta de armas a Taipéi como una "muy buena ficha negociadora" frente a China.

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De hecho, la Administración republicana aún no ha aprobado un paquete de armamento valorado en 14.000 millones de dólares que incluye sistemas avanzados de defensa aérea y que, en caso de materializarse, sería el mayor de la historia para Taiwán.

"El paquete de armas para Taiwán sigue en el limbo (...). De todo lo que probablemente se ponga sobre la mesa, eso es lo que corre mayor riesgo", dijo a EFE Allen Carlson, experto en política exterior china de la Universidad de Cornell.

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Además de intentar condicionar esa y futuras ventas, Xi podría tratar de persuadir a Trump para que modifique la postura oficial de Washington y pase de "no apoyar" a "oponerse" a la independencia taiwanesa, un giro que profundizaría la incertidumbre en Taipéi y en otras capitales cercanas sobre la fiabilidad de EE. UU. como aliado.

Trump afronta una situación delicada tras meses de conflicto, en los que no ha logrado cumplir el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y que puede pasarle factura en las elecciones legislativas de noviembre por el encarecimiento de la gasolina.

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Así, Trump se presenta ante Xi en una posición más compleja que la que tenía en mayo en Pekín, cuando, según afirmó él mismo, el líder chino se habría comprometido a no suministrar armamento a Teherán.

No obstante, EE.UU. sigue presionando a China para que corte sus vínculos financieros y comerciales con Irán, especialmente las compras de crudo que permiten a Teherán sortear las sanciones occidentales. El objetivo de Washington es que Irán acepte sus condiciones en una eventual negociación de paz.

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Desde Pekín, la prioridad ha sido rebajar la tensión, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que el conflicto se extienda hacia el mar Rojo o afecte al transporte energético.

China, gran compradora de hidrocarburos del Golfo, ha instado a Washington y Teherán a retomar el Memorando de Islamabad para reconstruir un mecanismo de negociación.

"Ambos países pueden defender de forma realista el uso de la ONU para resolver el conflicto en Oriente Medio y proteger el comercio marítimo global", dijo a EFE Wing Lok Hung, profesor en la Universidad China de Hong Kong.

Hung añadió que si Irán logra una "mayor estabilidad interna e influencia regional", China podría "presionar a Teherán para que persiga sus intereses estratégicos a largo plazo en la región".

La cumbre llega mientras Washington intenta reactivar las negociaciones entre Rusia y Ucrania. En su segundo mandato, Trump ha insistido en que China utilice su influencia sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto.

China, que no ha condenado la invasión rusa y mantiene estrechos lazos con Moscú, ha insistido oficialmente en alcanzar una salida negociada, pero rechaza las sanciones unilaterales y las presiones occidentales.

Pekín puede verse además afectado por la nueva ley estadounidense de sanciones contra Rusia, ratificada recientemente y que autoriza a Trump a imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos, entre ellos China.

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Para Hung, Taiwán puede influir indirectamente en la disposición china sobre Ucrania: una garantía de "no injerencia externa", por ejemplo el fin de las ventas de armas y del apoyo a Taiwán, "podría persuadir a Pekín para presionar a Rusia". EFE