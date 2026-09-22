El G7 y la UE exigen a los hutíes el cese de los ataques y reclaman a Irán que deje de suministrarles armas

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Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, han exigido este martes a los hutíes el cese "inmediato" de todas sus acciones militares y ataques contra el transporte marítimo civil, al tiempo que han reclamado a Irán que ponga fin al suministro de armas y al apoyo al grupo yemení.

"Hacemos un llamamiento a los hutíes para que cesen de inmediato todas las acciones militares, amenazas y ataques contra el transporte marítimo civil, y para que retomen de buena fe el proceso político", han señalado en una declaración conjunta los responsables de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, junto a la jefa de la diplomacia de la UE.

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En este sentido, también han reclamado a Teherán que "ponga fin al suministro de armas y al apoyo a los hutíes", que consideran contrario a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y han advertido de que estas acciones suponen una "peligrosa escalada" que amenaza con agravar el conflicto y perjudicar al comercio internacional.

El G7 y la UE han condenado además "en los términos más enérgicos posibles" los ataques de los hutíes en Yemen y contra Arabia Saudí, en particular aquellos dirigidos contra la población civil y las infraestructuras, y han expresado su "plena solidaridad" con el Gobierno yemení y las autoridades saudíes.

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A su juicio, la situación en Yemen representa una "amenaza inaceptable" para la estabilidad y la seguridad regionales, pero también para la seguridad energética mundial y para los derechos y libertades de navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb.

GARANTIZAR LA LIBERTAD DE NAVEGACIÓN

En este contexto, han reafirmado la "absoluta necesidad" de garantizar de forma permanente la seguridad marítima y los derechos y libertades de navegación para evitar una interrupción prolongada de las cadenas mundiales de suministro.

En particular, han advertido del impacto que una alteración del tráfico marítimo podría tener sobre los flujos de energía, fertilizantes y productos alimenticios, con consecuencias para la economía mundial y especialmente para las poblaciones vulnerables de la región y de otros lugares.

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Por último, los ministros del G7 y la UE han reiterado su respaldo a la unidad, soberanía, independencia e integridad territorial de Yemen y han apoyado los esfuerzos del enviado especial de Naciones Unidas para el país, Hans Grundberg, para alcanzar una solución política "negociada e inclusiva", liderada por los propios yemeníes.