Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

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Impactante noticia de última hora que ha trascendido en la madrugada de este domingo (hora española): Presley Gerber, hijo del icono de la moda Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, y hermano de la también modelo Kaia Gerber, ha muerto este 20 de septiembre a los 27 años en el centro de rehabilitación de Los Ángeles en el que estaba ingresado a causa de sus problemas de adicción y salud mental.

Ha sido la revista 'People' la que ha adelantado esta durísima pérdida para la top model y su familia, apuntando que por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento ya que la autopsia todavía no ha sido completada y la investigación continuaría abierta a la espera de las conclusiones del forense. Mientras Cindy y su marido guardan silencio y no se han pronunciado públicamente sobre la muerte de su hijo, su representante ha difundido un breve comunicado para pedir "privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

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Presley Walker Gerber nació en California en 1999 -un año después de la boda de sus padres, que llevan 28 años de feliz matrimonio- y siendo tan solo un adolescente comenzó su carrera en el mundo de la moda siguiendo los pasos de su madre, y desfiló para firmas como Dolce & Gabbana o Calvin Klein, coincidiendo con su hermana Kaia -una de las maniquíes más buscadas del momento- en varias campañas publicitarias. Sin embargo, a pesar de su innegable atractivo, de pertenecer a una de las familias más populares del star system, y de su éxito, sus últimos años estuvieron marcados por sus problemas de adicciones y salud mental -en 2019 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol- que no dudó en hacer públicos para ayudar a otras personas en una situación similar a la suya.

"Tras haber lidiado con problemas de salud mental, depresión y otras cuestiones, creo que, tanto si ayudo a una persona a salir de la situación en la que yo mismo me encontré en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito saber", expreseó en la iniciativa que puso en marcha en redes sociales para visibilizar su proceso de recuperación, 'Mental Health Mondays', en la que se sinceró sobre sus problemas de soledad, los ataques de pánico que sufría y la medicación que tomaba para sobrellevar sus problemas psicológicos.

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Centrado en su rehabilitación -de hecho ha fallecido en el centro en el que estaba ingresado en Los Ángeles desde hace semanas para superar sus adicciones- Presley llevaba una temporada alejado del foco mediático y la última vez que se le vio en público fue hace 3 meses, el pasado junio, cuando fue fotografiado junto a sus padres en Malibú.