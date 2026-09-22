Vox aclara que es "el único partido" que se opone al reparto de menores migrantes: "Están secuestrados por el Gobierno"

Guardar

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán, ha aclarado que su formación "es el único partido" que se opone al reparto de menores migrantes no acompañados.

"Estos menores que están secuestrados por el Gobierno de España, porque esto es un secuestro institucionalizado. Vox se opone frontal y rotundamente al tráfico de personas que está perpetrando el Gobierno de España, llamando reparto a secuestrar a los menores y arrebatarlos de sus padres y de sus países", ha criticado este martes Millán en rueda de prensa en la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

En este contexto, ha asegurado que, en las comunidades autónomas en las que Vox está gobernando con el Partido Popular, "se está recurriendo judicial y administrativamente cada petición de acogida". "Se están cortando todas las paguitas presupuestarias que estaban recibiendo estas personas", ha afirmado.

Millán ha dicho que "el único culpable" del reparto de menores que, en sus palabras, "es como denominan a la colaboración con las mafias que trafican con personas", "es el Gobierno del PSOE y sus socios, en colaboración con el Gobierno de Marruecos que está permitiendo también todo esto".

PUBLICIDAD

En este punto, ha incidido en que donde Vox está gobernando "se le está cortando el grifo a todas las ONG que están colaborando con el tráfico de personas y se están realizando pruebas de edad": "Antes no se realizaban, hasta que no ha llegado Vox a esos gobiernos regionales, para saber verdaderamente si son menores o no, porque la mayoría -ya le aseguro yo- no lo son".

"Todos tenemos ojos en la cara y todos sabemos lo que está pasando en aquellos municipios donde se decide instalar un centro de menores, y lo que sucede después cuando estas personas se quedan en la calle", ha agregado.

Millán ha acusado a los periodistas de querer "sacar el titular de que Vox está de acuerdo con ese reparto de menores", pero ha advertido de que no pueden "permitir que se falte a la verdad", que, en sus palabras, es que "Gobierno y Fiscalía están imponiendo a los españoles que tengan que soportar en las calles de sus municipios o de sus ciudades" la llegada de esos menores migrantes.

PUBLICIDAD

"Todos sabemos muy bien cuáles son las competencias de cada uno y cuáles son las intenciones de cada uno. Entonces, a nosotros no nos van a decir que queremos acoger a estas personas porque es mentira. Lo que estamos haciendo en cada uno de los gobiernos regionales es exigir las pruebas de edad, recurrir judicial y administrativamente cada petición de acogida, exigir las pruebas de edad y hacerlas, que no se hacían, cortarle el grifo a las ONG y a todos estos menores que, una vez cumplen los 18 años, reciben una paga y un subsidio por desempleo", ha detallado.

Asimismo, Millán ha criticado que el Gobierno "ya ha confirmado que la mayoría de los 2.000 MENAS que siguen en Ceuta, supuestos MENAS porque no se están haciendo las pruebas de edad, no van a volver con sus padres a Marruecos, al contrario de lo que dijeron inmediatamente después de la invasión". "Todos estos menores tendrían que estar con sus padres en su país de origen", ha zanjado.

PUBLICIDAD

La diputada de Vox también ha lamentado que, en Ceuta, "las agresiones sexuales se han incrementado un 75% desde la invasión y ya son 35 las denuncias según la Fiscalía General del Estado". "Esta es la barbarie a la que ha condenado el Gobierno más progresista y feminista de la historia con tal de no culpar a Marruecos", ha dicho.