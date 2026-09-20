Trump, sobre Irán: "¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación?"

Guardar

Washington, 20 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preguntó este domingo "¿Cuándo debo volar por los aires a toda la nación", refiriéndose a Irán, según hizo público un periodista de la cadena Fox News.

Trump aseguró en la misma conversación que se encuentra en una "fase de decisión" respecto a Irán, y adelantó que sucederán "cosas muy importantes" en un futuro próximo mientras valora diversas opciones sobre una guerra que empezó el pasado 28 de febrero y cuyo fin no se vislumbra.

PUBLICIDAD

El corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst, contó que habló con el presidente y que éste le avanzó que entre las opciones que contempla están "eliminar a Irán, dejar que se pudran económicamente o llegar a un acuerdo".

Yingst explicó también que Trump le dijo que estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien se espera que asista a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana.

El presidente de Estados Unidos realizó declaraciones en este mismo sentido el pasado jueves en una entrevista con el medio Axios, en la que aseguró que "tengo que tomar una decisión importante. ¿Quiero entrar y aniquilarlos (al régimen iraní) o no?. Es una decisión importante. Conmigo, cualquier cosa puede pasar".

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Trump se producen en un momento en que la popularidad del presidente se ve cada vez más afectada por las consecuencias negativas para el bolsillo de los estadounidenses por el aumento del precio de la gasolina por la guerra de Irán.

Este malestar preocupa en las filas del Partido Republicano que ven cómo el conflicto en Oriente Medio puede afectarles en sus expectativas para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. EFE