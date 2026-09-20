Cerca de 250 drones derribados y civiles muertos y heridos en Moscú, según gobernador

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Redacción Internacional, 20 sep (EFE).- Entre las tres y las cinco de la madrugada, Moscú vivió ataques de drones que dejaron varias víctimas mortales y heridos, además de un visible incendio en una refinería de la capital, según reportaron la agencia rusa TASS y el gobernador de la Región de Moscú, Andrey Vorobyob.

En un mensaje en Telegram, Vorobyob reportó que los sistemas de defensa aérea de Rusia "derribaron y neutralizaron" 249 drones en diecisiete distritos.

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Por su parte, TASS reportó que más de treinta vuelos que no pudieron aterrizar en los aeropuertos de Moscú, debido a las restricciones de seguridad. EFE