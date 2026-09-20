Agencias

Cerca de 250 drones derribados y civiles muertos y heridos en Moscú, según gobernador

Guardar

Redacción Internacional, 20 sep (EFE).- Entre las tres y las cinco de la madrugada, Moscú vivió ataques de drones que dejaron varias víctimas mortales y heridos, además de un visible incendio en una refinería de la capital, según reportaron la agencia rusa TASS y el gobernador de la Región de Moscú, Andrey Vorobyob.

En un mensaje en Telegram, Vorobyob reportó que los sistemas de defensa aérea de Rusia "derribaron y neutralizaron" 249 drones en diecisiete distritos.

PUBLICIDAD

Por su parte, TASS reportó que más de treinta vuelos que no pudieron aterrizar en los aeropuertos de Moscú, debido a las restricciones de seguridad. EFE

Últimas Noticias

Hernán Crespo afirma que Atlas se está adaptando a su estilo

Infobae

México tacha de "incuestionable" la carrera de Bachelet y lamenta la retirada de su candidatura para la ONU

México tacha de "incuestionable" la carrera de Bachelet y lamenta la retirada de su candidatura para la ONU

3-2. Varillas gana a Escurra y coloca a Perú en la repesca del Grupo Mundial I

Infobae

Rusia intercepta casi 200 drones ucranianos sobre Moscú en un ataque que daña una refinería de petróleo

Rusia intercepta casi 200 drones ucranianos sobre Moscú en un ataque que daña una refinería de petróleo

El campeón Monterrey cae ante el campeón Cruz Azul

Infobae