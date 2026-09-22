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Rosa Clará inaugura tiendas en Boston y Atlanta (Estados Unidos) y ultima otra en Washington

22/09/2026 Tienda de Rosa Clará en Atlanta (Estados Unidos) ECONOMIA ROSA CLARÁ
22/09/2026 Tienda de Rosa Clará en Atlanta (Estados Unidos) ECONOMIA ROSA CLARÁ
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La firma de moda nupcial Rosa Clará ha abierto dos tiendas propias en Boston y Atlanta (Estados Unidos) y ultima otra apertura en Washington, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha explicado que esas aperturas reforzarán "significativamente su presencia en el mercado estadounidense", en el que está presente desde 2013.

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Una vez abierta la tienda de Washington, prevista en los próximos meses, la marca contará con siete establecimientos propios en Estados Unidos, que se suman a la distribución a través de establecimientos multimarca.

"Esta consolidación en el mercado estadounidense refleja el buen momento y la ambiciosa estrategia de crecimiento internacional de Rosa Clará", ha explicado la empresa.

La compañía ha recordado que la etapa de expansión coincide con el inicio de la construcción de la nueva sede del grupo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

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