Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 22 sep (10.00 GMT)

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Madrid, 22 sep (EFE).-

Nueva York (EE.UU.).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comenzó su agenda en la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas con su participación en el evento Partners for Multilateralism (P4M), organizado por el presidente del Consejo Europeo junto a los líderes de Canadá y Kenia.

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Nueva York (EE.UU.).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abordaron este lunes en Nueva York la evolución de la situación regional, incluida la situación en Oriente Medio, durante una reunión celebrada en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General.

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Lima.- La primera de las dos jornadas del debate electoral con los candidatos a la Alcaldía de Lima reúne a 13 de los 26 postulantes, entre ellos el exministro Carlos Bruce y el actual alcalde, Rafael López Aliaga, quien busca la reelección

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Pekín.- El investigador asociado Sun Chenghao y el investigador Zhou Bo, ambos del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua, participaron en una rueda de prensa sobre las relaciones entre China y EE. UU., organizada por la Asociación de Periodistas de toda China en Pekín.

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Manisa (Turquía).- Al menos diez alumnos de secundaria resultaron heridos este martes en un tiroteo que tuvo lugar en un colegio en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía, cometido por un estudiante del centro de educación.

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Preah Vihear/Siem Reap (Camboya).- Nueve meses después de que finalizara el conflicto entre Tailandia y Camboya, la nación jemer continúa enfrentándose a decenas de explosivos dispersos por el norte del país y buscando una solución para los más de 18.000 desplazados, mientras denuncia una mayor presencia de tropas tailandesas en zonas fronterizas.

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Java Occidental (Indonesia).- Un caza Dassault Rafale de la Fuerza Aérea Francesa repostó este martes en Java Occidental durante su participación en la misión 'Pegase 26' de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa.

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Manila.- La Unión Europea (UE) y Filipinas alcanzaron este martes un "acuerdo sustancial" sobre su tratado de libre comercio (TLC), lo que supone un "hito significativo", según confirmó Manila, de cara a su firma oficial en 2027 tras varios años de negociaciones.

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Amposta-Tarragona (España).- El cotidiano uso de las cápsulas de café no concluye siempre con el abandono de los residuos en un contenedor. Muchos de estos pequeños recipientes son reciclados para que tengan una doble vida, al separarse el poso del aluminio que lo envuelve para ser reutilizado como abono en cultivos como el arroz.

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Malabón (FIlipinas).- Trabajadores sanitarios colaboraron este martes con una organización defensora de la salud reproductiva para ofrecer asesoramiento y servicios gratuitos de planificación familiar en una comunidad en el área metropolitana de Manila.

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Jordania.- La conmemoración en 2030 de los 2.000 años del bautizo de Jesucristo en las aguas del río Jordán es la apuesta con la que las autoridades de Jordania buscan potenciar su posición en el mapa mundial de las peregrinaciones y el turismo religioso en un territorio ubicado en el corazón de las historias bíblicas y el cristianismo primigenio.

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Pekín.- Este martes ha dado inicio la exposición "People and Technology Expo", una plataforma global en la que se presentan avances en redes de internet, comunicación e inteligencia artificial.

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Seúl.- Los ciudadanos surcoreanos se preparan para la festividad tradicional de Chuseok, acudiendo a mercados para comprar comida y ofrendas.

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rmg/EFE

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