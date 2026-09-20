Claudia Rodríguez, rendida a Marc Cucurella tras su llegada al Real Madrid: "Yo le amo también, os entiendo"

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Claudia Rodríguez comienza una nueva etapa en Madrid junto a su marido, Marc Cucurella, y sus hijos. La familia acaba de instalarse de nuevo en la capital después del fichaje del futbolista por el Real Madrid y, aunque reconoce que todavía se está adaptando a esta nueva rutina, la influencer y empresaria asegura estar feliz de regresar a una ciudad que ya consideran su hogar.

"Me estoy adaptando porque acabo de llegar", reconoce Claudia, que pese a llevar todavía pocos días en Madrid tiene claro que volver a la capital era algo que tanto ella como Marc tenían muy presente. "Al final es casa, amo Madrid, ya habíamos vivido en Madrid y teníamos claro que es nuestro sitio y la verdad que súper felices", asegura.

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Una felicidad a la que también contribuye la extraordinaria acogida que está teniendo Cucurella desde su llegada al conjunto blanco. Claudia se muestra encantada con el cariño que el futbolista está recibiendo tanto por parte de los aficionados como de la sociedad española. "Es una maravilla estar en casa y sentirse querido, es súper cómodo al final y muy contentos", confiesa. Y es que, después de tantos años acompañando al futbolista en su trayectoria, asegura entender perfectamente el cariño que despierta: "Creo que todo el mundo apoya a Marc porque han podido ver un poquito quién es realmente y claro, yo es que estoy acostumbrada y yo le amo también, entonces, os entiendo".

Pero más allá de esta nueva etapa profesional, Claudia y Marc continúan completamente volcados en su familia y, especialmente, en la situación de su hijo. El matrimonio decidió hacer pública su realidad para dar visibilidad a una problemática que afecta también a muchas otras familias y que, como reconoce ella, no ha sido un camino sencillo.

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"Nosotros todavía estamos en esa lucha de intentar darle la mejor vida a nuestro peque", explica. Una situación que ha llevado a la pareja a apoyarse en otras familias que atraviesan circunstancias similares y a compartir también aquello que les puede servir en su día a día. "Como nosotros hay muchísimas familias, entonces al final esto nos puede tocar a todos y estamos todos para ayudarnos", afirma.

Claudia reconoce que mantiene contacto con otras familias y que ella misma continúa aprendiendo y buscando las mejores opciones para su hijo. "Yo también soy una mamá más, normal, como todo el mundo y al final también estoy buscando, también me vienen súper bien los consejos, las recomendaciones", cuenta. Al mismo tiempo, intenta devolver ese apoyo compartiendo todo aquello que ha ido descubriendo durante este proceso. "Yo también intento dar las cositas que yo he ido encontrando", añade.

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La mujer de Cucurella se muestra especialmente agradecida por haber hecho pública esta parte de su vida y por la respuesta recibida desde entonces. "Muy guay, la verdad, muy contentos de haberlo hecho público y de apoyar", asegura, destacando la importancia de dar visibilidad y acompañamiento a las familias que puedan encontrarse en una situación parecida.

Además de esta nueva etapa familiar, Claudia continúa vinculada al mundo de la moda. En el desfile ha apostado por apoyar el talento español y reconoce que no se considera una persona esclava de las tendencias. "Yo soy de las que fluye, soy de las que se lo puede poner todo dependiendo de la ocasión", explica. Para ella, la moda también funciona como una forma de expresión, ya que "a veces es verdad que deja ver un poco mi estado de ánimo".

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Y aunque la actualidad futbolística también la ha llevado a ser preguntada por la polémica surgida en torno a las camisetas de apoyo a Ceuta que lucieron algunos jugadores del Real Madrid, Claudia ha preferido mantenerse prudente. "La verdad que no sé mucho del tema, supongo que ellos habrán podido dar explicaciones", señala, antes de añadir que, en cualquier caso, "todos apoyamos a cualquier persona, sin debate alguno".