Katz amenaza con evacuar Gaza ante un eventual secuestro, alude a informes de inteligencia

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Jerusalén, 22 sep (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este martes con ordenar la evacuación de toda la ciudad de Gaza si Hamás secuestra a un soldado o civil israelí, una advertencia que vinculó a "diversos informes de inteligencia" que, sin embargo, no detalló.

"A la luz de diversos informes de inteligencia, lanzo aquí una advertencia a la organización terrorista y a sus partidarios, desde Irán hasta Erdogan: Si un solo soldado o civil israelí es secuestrado, toda la ciudad de Gaza (...) será evacuada de su más de un millón de habitantes", afirmó Katz durante una ceremonia en Jerusalén en memoria de los caídos en la Guerra de Yom Kipur de 1973.

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El ministro no especificó qué amenazas concretas recogen los supuestos informes de inteligencia ni aportó detalles que permitan evaluar su alcance.

Además, Katz afirmó que las tropas israelíes no se retirarán de la denominada línea amarilla, perímetro tras el que se encuentran apostadas en Gaza, hasta que Hamás sea "derrocado" y el territorio quede "desmilitarizado de armas y túneles".

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023 se calcula que los ataques israelíes han arrasado alrededor del ochenta por ciento de la Franja y dejado a miles de personas desplazadas y forzadas a residir en tiendas de campaña o en viviendas con una integridad estructural precaria.

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De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, las tropas israelíes han matado a 73.719 personas desde el inicio de la ofensiva, de ellas 1.399 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la línea amarilla. EFE

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