Feid estrena el EP 'El club de las 19 flores', un homenaje a sus raíces que expande su universo 'Green print'

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El cantante colombiano Feid ha presentado este viernes su esperado nuevo EP, titulado 'El green print: La Saga (Disc 2) - El club de las 19 flores', un proyecto de ocho canciones que retoma el sonido característico del artista y sirve como continuación a la narrativa iniciada en su trabajo '19' del año 2019.

Esta nueva producción, cuyo adelanto arrancó el pasado 10 de julio con el tema 'A xon de que', da continuidad a su concepto 'Green Print' combinando el reguetón y el pop urbano con su sello personal. El disco incluye colaboraciones de primer nivel con artistas como Vicente García, Bad Gyal, Baby Ranks, Divino, Pirlo, El Americano 4KT y Yandel.

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El título de este proyecto guarda una profunda conexión con la trayectoria del artista colombiano: la cifra 19 alude a varios hitos personales, entre los que figuran su fecha de nacimiento, el año considerado clave en el despegue de su carrera y el número del apartamento en el que compuso sus primeros éxitos.

La llegada del disco se produce tras el estreno del cortometraje 'El green print' en 42 salas de cine de la cadena Regal en 41 ciudades de Estados Unidos, proyectado con entradas agotadas.

El listado completo de canciones que componen 'El club de las 19 flores' reúne los siguientes temas: 'A xon de que', 'Borraxxo te esperaré' --junto a Vicente García--, 'Paradixe' --con Americano 4KT y Pirlo 420--, 'Se puso feo' --con Divino y Baby Ranks--, 'Haxta el día final', 'De Dior XL' --con la española Bad Gyal--, 'Tiempo sin vxrtx' y 'Penxamientos de madrugada', junto a Yandel.

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