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DoGo Power lanza su sistema de almacenamiento de energía (ESS) para la creación de redes inteligentes, ya listo para recibir pedidos a nivel mundial

PR Newswire

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SHANGHÁI, 22 de septiembre de 2026

SHANGHÁI, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power celebró el evento «Forming the Energy Future» (Forjando el futuro energético), dedicado a la estrategia y al lanzamiento de nuevos productos, en el que presentó a nivel mundial su estrategia «Orientada a escenarios + Formación de red + IA», junto con soluciones inteligentes de almacenamiento de energía para la formación de redes destinadas a entornos comerciales e industriales (C&I) de gran y mediano tamaño, así como a escenarios a escala de empresa de servicios públicos.

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Robin Zhu, fundador y director ejecutivo de DoGo Power, afirmó: «El sector del almacenamiento de energía ha entrado en una etapa decisiva para su desarrollo de alta calidad tras una rápida expansión a gran escala». La adaptación a los escenarios, la formación de redes y la inteligencia artificial se han convertido en factores clave de competitividad. El almacenamiento de energía debe pasar de ser una «unidad de coste» a una «unidad generadora de valor». DoGo Power se centra en el almacenamiento de energía a escala de red y con capacidad de formación de red, con el objetivo de convertirse en un líder tecnológico clave para el nuevo tipo de sistema eléctrico. «Nuestro objetivo es colaborar con socios internacionales para impulsar un nuevo crecimiento industrial a través de la innovación tecnológica».

DoGo Power ha creado tres centros de I+D y dos centros de simulación y ensayos en toda China, y ha formado 19 grupos interdisciplinares de expertos dirigidos por doctores, con más del 60 % de la plantilla dedicada a la I+D. Sus tres centros de fabricación a nivel mundial ofrecen una capacidad de producción en la primera fase de 10 GWh. Con el respaldo de una red de ventas y servicios que abarca más de 30 países y regiones, DoGo ha pasado de dedicarse a la exportación de productos a desarrollar una actividad localizada.

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Orientación estratégica: De la industrialización de las energías renovables a la transformación de las industrias tradicionales a partir de las energías renovables

DoGo Power identifica una trayectoria de evolución en cuatro etapas para un nuevo tipo de sistema eléctrico: 1-Auge de la I+D, la industria y las tecnologías; 2-Creación de redes para la estabilización; 3-IA para aumentar los ingresos; y 4-Integración inteligente holística. Actualmente, el sector se encuentra en la fase 2. Partiendo de esta base, DoGo desarrolla una solución para la Fase 3 y pone en marcha su actividad global de cara a la Fase 4, basándose en dos pilares fundamentales:· Definición de soluciones basada en situaciones reales de los clientes, retos prácticos y valor empresarial cuantificable.

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· La plataforma tecnológica 4S, desarrollada internamente y basada en dos pilares —la formación de redes y la inteligencia artificial—, permite un sistema energético definido por algoritmos.

Al integrar los sistemas EMS, PMS, PCS y BMS, la plataforma 4S crea estaciones inteligentes de almacenamiento de energía capaces de realizar análisis, optimización, toma de decisiones y actualizaciones iterativas. Gracias a esta base técnica, DoGo ofrece soluciones a escala de red adaptadas a diversos escenarios y a los requisitos de múltiples fuentes de energía y múltiples escalas temporales en todo el mundo.

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Soluciones para nuevos productos basadas en escenarios

Se han presentado dos soluciones emblemáticas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para la formación de redes inteligentes, destinadas a entornos comerciales e industriales y a gran escala.

1. Solución C&I Smart GFM ESS

Con un diseño compacto en el que «1 ESS sustituye a 8 armarios», esta unidad de 10 pies agrupa las funciones de seis armarios ESS de más de 260 kWh, un armario combinador, un armario de conexión/desconexión a la red y un transformador de aislamiento. Reduce la inversión inicial (CAPEX) en 1,2 céntimos de dólar estadounidense por Wh, disminuye la ocupación del terreno en un 35 % y acorta el plazo de ejecución del proyecto entre 5 y 7 días. Al admitir el acceso a múltiples fuentes —como energía fotovoltaica, generadores diésel, instalaciones de recarga, conexión a la red eléctrica y al sistema de gestión—, permite una conmutación fluida entre el modo conectado a la red y el modo autónomo en ≤20 ms para abastecer de forma fiable a cargas sensibles y de alta potencia, y hace realidad el concepto de «1 contenedor equivale a 1 microrred». La clasificación flexible de la capacidad permite una implementación mixta entre series y la compatibilidad con inversores de terceros, con el fin de maximizar la utilización de los activos existentes.

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2. Solución inteligente de almacenamiento de energía (ESS) GFM a escala industrial

Diseñado para proyectos con terrenos complejos y restricciones de transporte, este contenedor pesa menos de 22 toneladas, lo que duplica las rutas de transporte transitables en comparación con los productos convencionales de 20 pies y reduce los costes logísticos del transporte marítimo y terrestre. Su diseño sin cables elimina la necesidad de excavar zanjas y de realizar el montaje de cables in situ, ya que la puesta en marcha previa de todo el sistema se lleva a cabo en fábrica. Gracias a la arquitectura dinámica de la tasa C, los clientes pueden comenzar con una implementación de 2 horas de duración para controlar el CAPEX y ampliarla mediante armarios de expansión de CC, con el fin de ajustar de forma fluida las tasas C y las duraciones de las copias de seguridad para adaptarlas a los modelos de negocio en constante evolución.

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de la red — Núcleo de conformado: Arquitectura de coordinación de tres capas

Para lograr un equilibrio entre la estabilidad del sistema y los beneficios económicos, DoGo Power adopta una arquitectura de tres capas:· Capa de control inferior estable que forma una red: responde a las exigencias de estabilidad a nivel de milisegundos, incluida la respuesta inercial.

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· Capa de control de coordinación de eficiencia media: ejecuta funciones con una precisión de cien milisegundos, como la regulación secundaria de frecuencia y tensión y el arranque rápido desde apagón.

· Capa superior de optimización inteligente de la distribución: ofrece predicción y optimización globales para maximizar la rentabilidad en condiciones de funcionamiento estables.

Esta arquitectura permite que los sistemas de almacenamiento proporcionen estabilidad y una regulación flexible tanto en el lado de la generación como en el de la red y el de la carga. En cuanto a la generación, permite una relación de 4:1 entre energía solar y almacenamiento y duplica la instalación fotovoltaica sin necesidad de actualizar el punto de acoplamiento común (PCC). En lo que respecta a la red eléctrica, funciona de forma estable en condiciones de red débil (SCR > 1), mitiga las fluctuaciones en los puntos de conexión y mejora la fiabilidad del suministro eléctrico en un 0,03 %. En lo que respecta a la carga, permite una conmutación entre modo conectado a la red y modo autónomo en menos de 20 ms y refuerza la interacción bidireccional entre la fuente y la carga.

Eco: el kit de herramientas de IA de la serie «» para mejorar la rentabilidad del almacenamiento

DoGo Power también ha lanzado el conjunto de herramientas de IA de la serie Eco para generar valor comercial mediante algoritmos:· EcoSizing (fase de planificación): Realiza una simulación de la capacidad de las estaciones a nivel de GW en menos de 5 minutos mediante una simulación horaria de 8.760 horas que abarca todo el año y la clasificación de la carga, lo que permite una planificación precisa y de fácil acceso.

· EcoPreco (Fase de explotación): Limita el error del SOC al 2 % mediante algoritmos de tensión diferencial. El arbitraje entre picos y valles optimizado mediante IA y la reducción de las tarifas por consumo elevan los ingresos en un 15 %. La gestión térmica basada en IA mejora el estado de la batería y aporta una mejora adicional del SOH superior al 3 % en el décimo año de funcionamiento.

· Agente de IA «Dr. Go»: Ofrece servicios especializados disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con capacidad para interactuar en lenguaje natural, que abarcan la planificación de la capacidad, la gestión de la energía, el diagnóstico de operaciones y mantenimiento, y el comercio de energía, con el fin de garantizar el rendimiento de la central durante todo su ciclo de vida.

Ante la continua transformación del sector del almacenamiento de energía, DoGo Power se mantiene fiel a su misión: «Iluminar el mundo». A través de la innovación tecnológica, la empresa impulsa la construcción de sistemas eléctricos de nueva generación y colabora con socios internacionales para promover la transición energética global hacia una economía baja en carbono.

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FUENTE DoGo Power