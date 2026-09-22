El Valencia CF destituye al doctor responsable de los servicios médicos

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El Valencia CF destituyó este martes al doctor responsable de los servicios médicos, Pedro López Mateu, después de siete años al frente de la atención y seguimiento de los futbolistas del club, según ha comunicado la entidad valenciana.

López Mateu dejó de ser el responsable de los servicios médicos siete años después de asumir el cargo, durante los que aportó su experiencia de 20 años en el ámbito de la medicina deportiva y siguió la evolución de los jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino, así como de las categorías inferiores del Valencia CF.

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"El Valencia CF agradece al doctor Pedro López Mateu su dedicación y profesionalidad durante estos años y le desea buena suerte en su futuro profesional", expresó el comunicado. "El club comunicará próximamente la nueva estructura del departamento médico", concluye el comunicado.