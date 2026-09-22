Agencias

Registran una súper bola de fuego de una roca desprendida de un cometa que entró al noroeste de Baleares

Guardar

El observatorio astronómico de Calar Alto, situado en Gérgal (Almería), ha registrado entre el 10 y el 11 de septiembre una "superbola de fuego" o "superbólido" derivado de una roca desprendida de un cometa que entró en la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora al noroeste de Baleares.

Igualmente, el observatorio ha registrado dos bolas de fuego de tipo cometario y asteroidal que han iluminado el cielo a grandes velocidades sobre el Golfo de Cádiz y frente a la costa de Alhucemas, en Marruecos.

PUBLICIDAD

Según han apuntado desde el centro, los eventos han tenido lugar entre el 19 y 20 de septiembre, de modo que el último de ellos se produjo durante el atardecer y "con bastante luz natural", lo que lo ha hecho "aún más espectacular".

Los análisis realizados por el profesor José María Madiedo (IAA-CSIC), el objeto del 19 de septiembre se registró a las 4,14 horas --hora peninsular española-- mientras que el del día 20 pudo apreciarse a las 20,47 horas, minutos antes del ocaso.

PUBLICIDAD

La bola asteroidal del 19 de septiembre, que se ubicó sobre el Golfo de Cádiz, recorrió los cielos a una velocidad de 97.000 kilómetros por hora a una altitud inicial de 98 kilómetros, de modo que pudo ser registrada también por otras seis estaciones, entre ellas dos de Huelva, dos de Granada y otra en Sevilla.

De otro lado, el evento cometario del 20 de septiembre registró el bólido a una velocidad de 65.000 kilómetros por hora a una altura inicial de 91 kilómetros. Este pudo registrarse, además, desde las estaciones de La Sagra (Granada), Olocau (Valencia) y Mazagón (Huelva).

A lo largo de este mes de septiembre, Calar Alto ha registrado otros tres fenómenos más entre el 10 y 11 de septiembre, entre ellos un 'sprite' --espectro rojo-- provocado por una "fuerte tormenta" así como una "superbola de fuego" o "superbólido" derivado de una roca desprendida de un cometa que entró en la atmósfera a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora al noroeste de las Islas Baleares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Valencia CF destituye al doctor responsable de los servicios médicos

El Valencia CF destituye al doctor responsable de los servicios médicos

DoGo Power lanza su sistema de almacenamiento de energía (ESS) para la creación de redes inteligentes, ya listo para recibir pedidos a nivel mundial

Infobae

Zerocalcare publica En el nido de las serpientes: "Cuando solo me conocían los nazis, era mucho más fácil acuchillarme"

Zerocalcare publica En el nido de las serpientes: "Cuando solo me conocían los nazis, era mucho más fácil acuchillarme"

Las selecciones europeas renuevan sus banquillos para el ciclo hacia la Eurocopa de 2028

Las selecciones europeas renuevan sus banquillos para el ciclo hacia la Eurocopa de 2028

Trump dice que la guerra de Ucrania terminará "más rápido" de lo que se cree

Infobae