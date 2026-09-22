22/09/2026 Emaya inicia las obras de renovación de las redes de agua potable y saneamiento en la Avenida Argentina de Palma. Emaya iniciará este miércoles las obras de renovación de la red de agua potable y saneamiento en la avenida Argentina de Palma, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Indústria y la avenida Gabriel Roca. POLITICA AYUNTAMIENTO DE PALMA

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Emaya iniciará este miércoles las obras de renovación de la red de agua potable y saneamiento en la avenida Argentina de Palma, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Indústria y la avenida Gabriel Roca.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este martes en un comunicado que los trabajos tendrán una duración prevista de tres meses y que "permitirán seguir avanzando en la mejora y modernización de unas infraestructuras esenciales para el funcionamiento de la ciudad".

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Esta actuación se integra en el proyecto de renovación de las redes de agua potable y alcantarillado de la primera fase de la barriada de Santa Catalina, una intervención que contempla "la mejora de la red de saneamiento y de la red de abastecimiento".

Las nuevas infraestructuras hidráulicas se instalarán en el carril derecho de la avenida Argentina, en sentido del tráfico. Se trata, por tanto, de una actuación que permitirá renovar unas infraestructuras que prestan servicio a una "zona estratégica" de la ciudad, así como mejorar su capacidad y fiabilidad, "con el objetivo de adecuarlas a las necesidades actuales y futuras del servicio de agua y saneamiento".

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Las actuaciones cuentan con una inversión prevista de más de 1,5 millones de euros y se desarrollarán "de forma planificada para avanzar en la renovación de las redes existentes".