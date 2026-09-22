Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela "sigue abriendo caminos de diálogo"

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Caracas, 21 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes desde Nueva York, donde se encuentra por la Asamblea General de la ONU, que su país "sigue abriendo caminos de diálogo y cooperación", al hacer un balance de su primera jornada en la ciudad estadounidense.

Rodríguez, quien llegó a EE.UU. la madrugada de este lunes, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

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En redes sociales, la mandataria explicó que esos encuentros tuvieron como objetivo "impulsar nuevas etapas de relacionamiento con el sistema financiero internacional y garantizar trabajo conjunto en beneficio del pueblo venezolano".

"El futuro de Venezuela se construye con alianzas, trabajo y la voluntad firme de seguir avanzando y generando oportunidades para nuestra nación", expresó.

Rodríguez también se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a su salida deseó "todo el éxito" a la Semana de Alto Nivel del periodo de sesiones de la LXXXI Asamblea General y que el "multilateralismo reivindique sus principios fundadores".

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"Venimos a este 81 periodo de sesiones de las Naciones Unidas buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo de todo tipo", dijo en un vídeo publicado en X por su ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Antes de la reunión con Guterres, Rodríguez manifestó -por escrito en el libro de firmas- su esperanza de que el periodo de sesiones de la Asamblea fortalezca el multilateralismo "en procura de la paz y estabilidad mundial".

Durante el encuentro, ambos líderes abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre la ONU y el país suramericano, incluida la relativa a derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó Naciones Unidas.

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La más reciente visita de un jefe de Estado venezolano a EE.UU. fue la de Nicolás Maduro en 2018, quien ahora se encuentra detenido en una prisión a solo unos kilómetros de la ONU, después de que fuera depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas.

Rodríguez se reunirá el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, según anunció el pasado viernes la Casa Blanca.

Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Rodríguez tiene previsto intervenir el jueves ante la Asamblea General. EFE

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