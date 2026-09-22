Antonio Tejado, impasible ante su 'inminente reencuentro' con María del Monte en la boda de su hermano

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Tres años después del violento asalto que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal en su casa de Sevilla, y en plena cuentra atrás para el arranque del juicio -en abril de 2027- en el que Antonio Tejado se sentará en el banquillo de los acusados y se enfrentará a una pena de 30 años de prisión por su presunta implicación en el atraco como autor intelectual, tía y sobrino podrían verse las caras muy pronto.

Y es que tal y como reveló el programa 'Fiesta' el pasado agosto, el hermano del ex de Rosario Mohedano, Chema Tejado, se casa con su pareja este mes de octubre en Sevilla y, a pesar de que la relación con la artista no atraviesa por su mejor momento tras la detención de su hermano, habría dejado sus diferencias a un lado para incluirla en la lista de invitados.

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A pesar de que María no se ha pronunciado sobre este asunto y no ha revelado si asistirá al enlace -que supondría su reencuentro no solo con Antonio sino también con su madre, María José García, a la que estaba muy unida y con la que no se hablaría porque su cuñada la 'culparía' de la entrada en la cárcel de su hijo- cobran fuerza los rumores de que en un día tan especial para Chema todos harían 'de tripas corazón' y se produciría un cónclave familiar años después de su último encuentro.

Algo que Tejado tampoco ha querido confirmar en su reaparición en los juzgados de Sevilla para cumplir con su cita quincenal ante el juez. Muy serio, y demostrando una vez más su indiferencia ante las cámaras, el exconcursante de realities ha dejado en el aire si la cantante acudirá finalmente a la boda de su hermano ni cómo reaccionaría si así fuese, ya que no podemos olvidar que entre las medidas que le impuso la Justicia en su libertad condicional se encuentra una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su tía.

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