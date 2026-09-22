Spotify prueba a retrasar el lanzamiento de nuevas canciones hasta tres días para los usuarios gratuitos

Spotify ha comenzado a probar una estrategia de acceso anticipado premium que retrasa el lanzamiento de nuevas canciones y discos para usuarios que utilicen la versión gratuita de la plataforma hasta un máximo de tres días, de cara a fomentar que los usuarios suscritos dispongan antes del contenido.
Actualmente, cuando los artistas lanzan nuevo contenido en la plataforma de 'streaming' las canciones y álbumes están disponibles para todos los usuarios de Spotify al mismo tiempo. Sin embargo, la compañía está probando a cambiar este formato de lanzamiento, por el momento, para los usuarios de la India.
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Se trata de una nueva estrategia denominada acceso anticipado premium, que permite a los suscriptores de pago para la versión Premium Standard, Premium Platinum y Premium para estudiantes acceder a los nuevos lanzamientos antes que los usuarios del plan gratuito.
Tras un máximo de tres días después del lanzamiento de acceso anticipado, todos los usuarios de Spotify podrán acceder al nuevo contenido musical, como ha explicado la compañía en un comunicado en su página de soporte de la India. Igualmente, ha aclarado que "ninguna canción queda retenida permanentemente".
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Asimismo, Spotify ha detallado que esta iniciativa está relacionada con su colaboración con Universal Music Group (UMG), concretamente, con el programa 'Hear It First' de la discográfica, que permite que los artistas participantes y sus sellos discográficos puedan colaborar con Spotify para ofrecer a los suscriptores Premium algunos de sus nuevos lanzamientos con hasta tres días de antelación.
"Todos los usuarios de Spotify tendrán acceso después de ese plazo; o bien, los usuarios gratuitos pueden suscribirse en cualquier momento para obtener acceso anticipado", ha concluido la plataforma.
Con todo, cabe destacar que se trata de un programa piloto, por lo que se desconoce si se aplicará oficialmente y si se extenderá a otras regiones.