La RFEF presenta este jueves en Estambul la Supercopa de España 2027

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, estará mañana, jueves 17 septiembre, en Estambul en el acto de presentación y firma de la próxima edición de la Supercopa de España que se va a celebrar en la ciudad turca durante la primera semana de febrero de 2027.

El acto tendrá lugar en las Instalaciones Hasan Dogan de la Federación Turca de Fútbol a las 14.00 horas, con la presencia de Osman Askin Bak y Mehmet Nuri Ersoy, ministro de Deportes y ministro de Cultura y Turismo de la República de Turquía respectivamente.

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Además, la ceremonia de firma contará con la presencia de H.E. Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del Reino de Arabia Saudí, y Necmeddin Bilal Erdogan, presidente de la Confederación Mundial de Etnosport. Como anfitrión ejercerá Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Fútbol.

Estambul fue la ciudad elegida tras un periodo de análisis junto con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí.

La Supercopa de España 2027 contará con FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Sociedad de Fútbol y Club Atlético de Madrid en la lucha por el primer título de la temporada en el fútbol español.