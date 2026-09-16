El Parlamento ucraniano ratifica la adhesión de Kiev al Fondo Europeo de Defensa

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El Parlamento ucraniano ha ratiticado este miércoles la adhesión de Kiev al Fondo Europeo de Defensa (FED), instrumento financiero de la Unión Europea diseñado para apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías y equipos militares de forma colaborativa entre los Estados miembros.

Un total de 312 parlamentarios han votado a favor del proyecto de ley, que permitirá establecer una cooperación más profunda en el ámbito de la industria de defensa con la UE, integrar a empresas ucranianas en proyectos conjuntos e impulsar la innovación y fabricación del complejo industrial de defensa de Ucrania.

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El acuerdo sobre la participación de Ucrania en el FED se firmó en Kiev el pasado 13 de julio. Asimismo, la Rada ucraniana también ha dado luz verde este miércoles por 317 votos a favor a la ratificación del acuerdo para el Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés).

Ambas votaciones en la Cámara forman parte del mismo movimiento legislativo para integrar de forma definitiva la infraestructura militar y de defensa de Ucrania en el ecosistema industrial de la UE en el marco de la aproximación gradual de Kiev a las normas, estándares, políticas y prácticas del club comunitario.

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