Carney apuesta por construir "una alianza más profunda" con la UE

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Estrasburgo (Francia), 16 sep (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, apostó este miércoles por "construir una alianza más profunda" con la Unión Europea (UE), después de que Bruselas planteara que Canadá pueda convertirse en el futuro en el primer "miembro asociado" de la UE.

Carney envió este mensaje a través de su perfil oficial en redes tras ser el primer mandatario no europeo en asistir al discurso sobre el Estado de la Unión, que pronunció hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno de la Eurocámara en Estrasbrugo.

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"Ha sido un honor escuchar la intervención de la presidenta Von der Leyen ante el Parlamento Europeo, mientras construimos una alianza más profunda para el futuro", dijo el economista y político canadiense.

Carney alabó la "mayor estabilidad" que la UE ha promovido en el continente europeo, la "movilidad" de sus ciudadanos y el "mercado común", que otorga a los Veintisiete "un peso económico global".

Además de asistir al citado discurso, el primer ministro canadiense mantuvo hoy encuentros con la propia Von der Leyen y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En esos encuentros, se abordaron los trabajos en curso "para profundizar la asociación entre Canadá y la UE", en ámbitos clave, como los minerales críticos, la energía, la defensa, la investigación y el desarrollo, y las tecnologías avanzadas, informó en un comunicado la oficina del mandatario canadiense.

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"En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está forjando relaciones más sólidas con socios de confianza para construir una mayor autonomía estratégica, resiliencia y soberanía", explicó.

El primer ministro subrayó el papel central de la UE en estos esfuerzos, e hizo énfasis en "su condición de socio cercano y de confianza con el que se comparten valores", así como el compromiso mutuo con los representantes de instituciones europeas de "mantener un contacto estrecho".

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Tras su visita de hoy a Estrasburgo, Carney tenía previsto desplazarse este miércoles a Reino Unido para reunirse con el primer ministro británico, Andy Burnham.

El jueves, el mandatario canadiense volverá a Estrasburgo para pronunciar un discurso ante la Eurocámara, y comparecerá ante la prensa con Metsola.

En su discurso en presencia del mandatario canadiense, Von der Leyen propuso abrir la puerta a que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE.

Esta opción va en línea con el plan de "reimaginar con urgencia" las asociaciones de Bruselas y de construir nuevas coaliciones globales, ante las fricciones tanto de la UE como de Ottawa con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y su cuestionamiento del multilateralismo y del derecho internacional.

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Esa potencial "membresía asociada" supondría un estatus inédito hasta la fecha para un país no europeo, y según apuntó Von der Leyen conllevaría una cooperación más estrecha en tecnología, industria o materias primas estratégicas.

Se trata de una vía que permitiría ir más allá del acuerdo económico comercial (CETA) sellado entre ambas partes en 2017, pero aún en fase de aplicación provisional por no haber sido ratificado por todos los estados miembros.

Canadá y la UE cuentan además con una cooperación significativa en áreas como la investigación científica, la ciberseguridad y los estándares digitales o seguridad y defensa, a través de otros esquemas.

Von der Leyen, además, propuso este miércoles impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que incluya, junto a los líderes de la Unión Europea, a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania, con vistas a mejorar la coordinación de defensa con países afines ante la "urgencia" que representan "la naturaleza y la magnitud de los riesgos en juego". EFE

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