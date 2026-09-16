Perú ratifica el tratado de libre comercio con Indonesia, firmado en 2025

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Lima, 16 sep (EFE).- Perú ratificó el tratado libre comercio con Indonesia y está a la espera de que el país asiático haga lo propio para que pueda entrar en vigor, según anunció este miércoles en un comunicado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo peruano.

El Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) entre Perú e Indonesia permitirá a la oferta exportable peruana acceder en condiciones preferenciales a un mercado de alrededor de 280 millones de consumidores, el cuarto país más poblado del mundo, apuntó el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia.

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"Con la ratificación del CEPA entre el Perú e Indonesia, avanzamos hacia la entrada en vigor de un acuerdo que abre nuevas oportunidades para nuestros productos y fortalece nuestra integración comercial con el Sudeste Asiático. Se trata de un mercado de gran dimensión y con un importante potencial para nuestra oferta exportable”, señaló Valencia.

En el momento que entre en vigencia el acuerdo, el 56 % de la oferta exportable de Perú a Indonesia estará libera de aranceles, lo que incluye a productos como cacao, arándanos, paltas (aguacates), café, mangos, zinc y harina de pescado.

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Asimismo, otro 30% tendrá una reducción progresiva de aranceles en plazos de 5, 7 y 10 años, lo que contempla productos peruanos con alto potencial exportador como uvas, quinua, espárragos y mandarinas.

El sector agroexportador será uno de los principales beneficiados, pues el 90 % de los productos agrícolas contará con acceso libre de aranceles, cobertura que comprende casi la totalidad de las actuales exportaciones agrícolas peruanas hacia Indonesia.

Valencia destacó que "este acuerdo representa una oportunidad especialmente importante para el sector agroexportador" de Perú.

"El acceso libre de aranceles permitirá mejorar la competitividad de nuestros productos y generar nuevas oportunidades para las empresas peruanas, especialmente para aquellas que buscan diversificar sus mercados”, afirmó el ministro.

El tratado de libre comercio entre Perú e Indonesia fue suscrito el 11 de agosto de 2025, en Yakarta, y constituye un nuevo instrumento para profundizar la relación económica y comercial entre ambos países.

En 2025, las exportaciones peruanas a Indonesia alcanzaron los 117 millones de dólares, de los que el 97,4 % correspondieron a productos no tradicionales.

Entre los principales productos exportados de Perú a Indonesia destacaron el cacao en grano, máquinas para nivelar, antracitas, fosfatos de calcio, uva fresca y colorantes naturales, lo que evidencia el potencial de diversificación de la oferta peruana en este mercado.

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Por su parte, las importaciones peruanas desde Indonesia sumaron 523 millones de dólares en 2025. Entre los principales productos adquiridos se encuentran vehículos para personas, máquinas para imprimir, papel y cartón, aceite de palma y sus derivados, refrigeradores y congeladores, entre otros. EFE