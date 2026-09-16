ICE detiene en Virginia, EE.UU, a excarcelado político nicaragüense desnacionalizado

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San José, 16 sep (EFE).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos detuvo este miércoles al excarcelado político nicaragüense desnacionalizado Denis Javier Palacios Hernández, quien en febrero de 2023 fue expulsado a ese país con el visto bueno del Departamento de Estado estadounidense.

El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) informó en una declaración que Palacios Hernández, de 38 años, fue detenido por el ICE en Virginia cuando se dirigía a su trabajo, en una empresa que comercializa pollo.

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El opositor, soltero y sin hijos, tiene permiso de trabajo vigente y su proceso de asilo en trámite, precisó.

"Es un buen ciudadano. No ha cometido delito y debería ser liberado a lo inmediato, dejando que pueda continuar su proceso de asilo en paz", señaló el Grex, formado por opositores encarcelados en el contexto de la crisis que vive Nicaragua desde hace más de ocho años.

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En Nicaragua lo detuvieron el 23 de julio de 2019 y fue liberado el 9 de febrero de 2023 junto a otros 221 críticos y opositores nicaragüenses, que fueron excarcelados, expulsados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.

Este arresto se produce después de que el pasado lunes el ICE detuviera también al periodista nicaragüense desnacionalizado Luis Galeano, director del programa de opinión y debate 'Café con Voz', muy crítico con el Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Galeano, de 48 años, fue detenido en Orlando, en el centro de Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber, y será trasladado a un centro de detención de migrantes. Tiene una audiencia fijada para el 2 de octubre, según contó su esposa, Deykell Santamaría.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE