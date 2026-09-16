'Cholo' Simeone: "Siempre veo al equipo competitivo"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que "siempre" ve a su equipo "competitivo", a rebufo de su victoria por 4-0 ante el CA Osasuna durante la jornada 6 de LaLiga EA Sports, a pocos días de enfrentarse a un Real Madrid que "tiene una fortaleza ofensiva increíble".

"Siempre lo veo competitivo. Después, el partido dirá hasta dónde podemos dar. Está claro que siempre intentamos dar lo mejor. Entendemos que este partido no va relacionado absolutamente en nada para el partido del sábado. El sábado vamos a encontrar un rival que, como se ve, tiene una fortaleza ofensiva increíble. Y trataremos de llevar el partido donde queremos y le podemos hacer daño", comentó el 'Cholo' Simeone este miércoles en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

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"Siempre esperamos lo mejor. La verdad que en el primer tiempo ya habíamos mostrado cosas importantes para podernos ir con un gol más del que fuimos en ventaja [al descanso]", opinó. "Lo interpretaron muy bien en todo concepto, desde todos los lugares del campo. Y en el segundo tiempo el equipo siguió en la misma dinámica que el primero, tuvo más contundencia que el primer tiempo y por suerte pudimos encaminar un partido que leyéndolo así 4 a 0 parece fácil, pero evidentemente todo fue complejo y siempre peligroso", advirtió el entrenador argentino.

"Veníamos interpretando los partidos anteriores por pasajes bastante bien, como ya lo hemos recordado: segundo tiempo de San Sebastián, primer tiempo de Liverpool primer tiempo de Bilbao, todo el partido de Sevilla. Pero hoy creo que tuvimos más regularidad en todo el partido y eso nos permitió controlar el partido en el primer tiempo pese a que no fuimos contundentes, y ser contundentes en el segundo tiempo y controlarlo. Creo que eso es lo mejor que me queda", admitió Simeone.

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Luego desveló qué le diría a Johnny Cardoso para el resto del curso: "Que juegue como jugó hoy, ni más ni menos, que juegue como jugó contra la Real Sociedad el otro día cuando entró. Creo que esos son los caminos para que el entrenador piense en la posibilidad de jugar dentro del equipo".

"Él lo tiene, lo tiene que tener en continuidad y ojalá que nos pueda ayudar porque desde la temporada pasada que está trabajando muchísimo para ayudarnos. Tuvo sus lesiones, que no le han permitido tener regularidad, y ojalá que este año lo tenga a tiempo y en el momento que le toque", ahondó en su análisis sobre el centrocampista estadounidense.

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Después fue preguntado por la postura de club respecto a los mensajes de apoyo por la crisis migratoria en Ceuta. "Yo creo que siempre estas preguntas traen un poco de conflicto o buscan el error del que contesta. Lo que sí pienso es intentar que la gente que tenga que solucionar lo solucione por la ciudad, que es lo que cuenta", se limitó a responder.

De regreso al plano deportivo, elogió a Cristian 'Cuti' Romero. "Son dos años que ya estamos detrás de él, muchos de ustedes lo saben. Él también quería venir, el club hizo un gran esfuerzo este año para poder contar con él y nos está dando lo que necesitábamos. Es lo que tiene. Ojalá que lo pueda seguir manteniendo desde su humildad porque es un chico humilde, es un chico trabajador, un chico con mucha personalidad y jerarquía. Lo necesitamos tal cual lo están viendo ustedes porque vino para ser importante dentro del equipo y del club", subrayó el 'Cholo'.

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"Los partidos y las formaciones las busco generar en relación al rival, y para el próximo partido no me quedo con el rival porque el rival no es el mismo. Entonces, evidentemente, siempre las formaciones que busco encontrar van relacionadas al partido que se necesita", zanjó Simeone al respecto de cómo preparará el once titular de cara al derbi.