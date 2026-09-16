Koke: “Ha venido gente con mucha jerarquía y tenemos un grupo muy fuerte”

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Madrid, 16 sep (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras la victoria por 4-0 ante Osasuna, que “ha venido gente con mucha jerarquía” al conjunto rojiblanco, que ha formado un grupo “muy fuerte”, y enfocó ya al derbi contra el Real Madrid, en el que hay que “hacer muy bien las cosas”.

“Ha venido gente de mucha jerarquía, tenemos un grupo muy fuerte, hoy se ha visto que ha habido muchas rotaciones en el equipo y se ha hecho un gran partido y eso es lo que tenemos que buscar, esa competencia y ese rendimiento. El otro día ganamos 0-3, hoy 4-0 y es la línea a seguir”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.

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“Hemos traído gente para sumar y eso es lo que están haciendo. Cuando vienes a un equipo nuevo no es fácil adaptarse y se están adaptando muy bien todos”, añadió.

El próximo domingo se medirá al Real Madrid. “Siempre un derbi es un partido especial y más jugarlo en casa. Es nuestro rival que tenemos aquí en la ciudad y queremos ganarle. Tenemos que hacer muy bien las cosas, porque son un gran equipo, el equipo está en buena racha y ojalá podamos seguirla y dar una alegría a nuestra gente”, expuso.

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Koke ha superado a Bobby Charlton entre los jugadores con más partidos para un mismo club, con 747. “Trabajo, las cosas se han hecho bien y significa que todavía tengo cuerda para rato y ojalá sean muchos más partidos”, valoró.