AMP. Aplazado el Levante UD-Athletic Club por las condiciones metereológicas en Valencia

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El partido que debían disputar este miércoles a las 21.30 hora el Levante UD y el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, ha sido suspendido debido a la fuerte lluvia que lleva cayendo durante el día en Valencia.

"Tras las pertinentes comprobaciones por parte de LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido Levante UD - Athletic por la climatología adversa en el Ciutat de València", indicó el conjunto vizcaíno en su cuenta oficial de 'X'.

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El Athletic Club colgó un vídeo en su red social donde se podía comprobar el mal estado del terreno de juego del Ciutat de València, casi anegado por el agua en su totalidad e impracticable, además del agua acumulada en la bocana de vestuarios.

"El LevanteUD - Athletic Club, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que se debía disputar hoy a las 21:30h ha sido suspendido por decisión arbitral debido a la imposibilidad de jugar por la tormenta. La fecha y hora del encuentro serán anunciados próximamente", informó LaLiga.

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