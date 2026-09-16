El menos tres muertos y un hospitalizado tras estrellarse un helicóptero de informativos en Los Ángeles, EEUU

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Al menos tres personas han fallecido y una permanece hospitalizada en Los Ángeles, Estados Unidos, después de que un helicóptero que realizaba una cobertura informativa para las filiales locales de las cadenas NBC y Telemundo.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha informado en un comunicado de que han sido cuatro personas las atendidas por los servicios de emergencias, que "han confirmado la muerte de tres de ellos en el lugar de los hechos". "Un paciente ha sido trasladado a un hospital local en estado desconocido", ha agregado en un breve comunicado.

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En el mismo, indica que el incendio originado por el impacto del helicóptero, que ha tenido lugar "entre dos edificios comerciales" del distrito de Chatworth --en el noroeste de la ciudad--, ya ha sido "extinguido por completo", tras un despliegue de 56 bomberos. Asimismo, el Departamento ha señalado que el siniestro "ha causado daños a cuatro vehículos y dos contenedores", sin afectar a más infraestructuras.

"La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés)y la Administración Federal de Aviación (FAA) se encargarán de la investigación", anota el Departamento de Bomberos.

Poco después, el responsable de relaciones públicas del Departamento, Brandon Silverman, ha comparecido ante los medios y ha afirmado que "el helicóptero ha quedado prácticamente destrozado".

"Tendremos que revisar los restos para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar la aeronave; ni siquiera pudimos ver la cola", ha agregado, según ha recogido NBC4, la filial angelina de NBC.

Por su parte, tanto NBC4 como Telemundo 52, la cadena de Telemundo para Los Ángeles, han emitido un comunicado conjunto en el que se muestran "profundamente entristecidos" por el "accidente mortal" sufrido por el helicóptero. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida", han manifestado.

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Al calor de los hechos, tanto la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como el gobernador de California, Gavin Newsom, han manifestado su pesar en sendas declaraciones, en las que han coincidido en querer acompañar a las familias de las víctimas tanto del helicóptero siniestrado como del accidente de un autobús de la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles (LA Metro), que era objeto de la cobertura informativa del helicóptero.

En este último accidente, al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas, según ha indicado el Departamento de Bomberos al informar sobre un siniestro que ha terminado con un automóvil incrustado en el citado autobús.