Mueren cinco personas en un ataque del Ejército de Rusia contra un autobús en la provincia de Dnipropetrovsk

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Al menos cinco personas han muerto este miércoles a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra un autobús en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk (este), según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Cinco muertos y siete heridos en un ataque hostil contra un autobús en Nikopol", ha dicho el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha, en un mensaje en redes sociales, en el que ha especificado que el vehículo ha sido alcanzado por un dron.

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Asimismo, ha destacado que los siete heridos están ya recibiendo atención médica, sin más detalles sobre la gravedad de su estado. "Están recibiendo todos los cuidados necesarios", ha señalado Ganzha, que ha tildado a Rusia de "Estado terrorista".

Por otra parte, la empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, ha denunciado un ataque contra un tren que cubría la ruta entre la capital, Kiev, y Mikolaiv, si bien ha destacado que no hay víctimas, dado que todo el personal y los pasajeros fueron evacuados tras la alerta aérea.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado en un comunicado a las fuerzas rusas de lanzar 80 drones contra el país durante las últimas horas, antes de apuntar que 63 fueron interceptados y confirmar impactos en siete puntos. "El ataque continúa, dado que aún hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.