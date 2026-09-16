El partido federalista gana primeros comicios de región filipina tras décadas de conflicto

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Manila, 16 sep (EFE).- El Partido Federalista Bangsamoro (BFP), nacido hace apenas seis meses y principal rival de la formación gobernante en la homónima región sureña filipina, se posicionó como la fuerza más votada en las primeras elecciones parlamentarias de esta parte del país, tras décadas de conflicto armado con guerrillas separatistas.

La formación se hizo con el 35,54 % de los votos frente al 32,16 % del Partido Unido de Justicia Bangsamoro (UBJP), brazo político de la antigua guerrilla separatista del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), que hasta ahora gobernaba la región, de acuerdo con datos de la Comisión Electoral de Filipinas (COMELEC).

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Con el federalismo por bandera, el apoyo al proceso de paz y la defensa de promover y difundir la conciencia islámica de la región, el BFP se perfila líder, en medio de las tensiones con su rival, UBJP, brazo político del FMLI.

El representante de la formación en cabeza, Abdulraof Macacua, formó parte de UBJP en el pasado y fue en su momento líder del grupo armado FMLI. Sin embargo, decidió abandonar ambas organizaciones y presentarse por la BFP a falta de un mes para las elecciones, algo que levantó tensiones entre los grupos políticos.

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Los resultados abren ahora un escenario de negociaciones, después de que ninguna de las formaciones haya obtenido los 41 escaños necesarios para la mayoría parlamentaria (el BFP obtuvo 16).

Los dos partidos a la cabeza se encuentran en busca de apoyo con el que gobernar, mientras el partido BARMM Grand Coalition (BGC) se perfila como el favorito para formar coalición.

Después de cuatro intentos previos fallidos, estos comicios han sido los primeros de la historia de Bangsamoro tras el acuerdo de paz firmado en 2014, que puso fin a décadas de conflicto armado y culminó el proceso iniciado hace 12 años.

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Tras la constitución del gobierno, este asumirá un mandato de transición hasta junio de 2031. En esa fecha concluirá formalmente el proceso de sustitución de la antigua Región Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM) por la actual Región Autónoma de Bangsamoro en Mindanao Musulmán (BARMM).

La comunidad musulmana de la isla sureña de Mindanao, minoritaria en un país de mayoría católica, resistió durante siglos al dominio colonial español y estadounidense, pero la llegada masiva de colonos cristianos impulsada por Manila derivó en una rebelión separatista en 1970 que sumió a la región en enfrentamientos con Manila. EFE

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