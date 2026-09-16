Al menos 11 palestinos mueren por el derrumbe de un edificio en la Franja de Gaza

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Jerusalén, 16 sep (EFE).- Al menos 11 palestinos, entre ellos 5 niños, murieron y más de una treintena resultaron heridos durante la madrugada de este miércoles al derrumbarse un edificio dañado por ataques israelíes en la Franja de Gaza, informó el hospital gazatí de Al Shifa.

"Hay alrededor de 100 personas entre heridas y desaparecidas", informó a su vez el representante de Defensa Civil del enclave palestino.

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El derrumbe del edificio residencial de seis plantas, situado en la zona oeste de ciudad de Gaza, se produjo durante la madrugada y dejó a decenas de personas atrapadas bajo los escombros, informó Defensa Civil en un comunicado. Sus equipos, añadió la nota, iniciaron las labores de rescate poco después de producirse el colapso del inmueble.

Pese a que todavía se desconoce el motivo exacto del derrumbamiento, Defensa Civil indicó que el edificio se hallaba en mal estado y afectado por los ataques israelíes, que se calcula han arrasado alrededor del 80% de la Franja y dejado a miles de personas desplazadas y forzadas a residir en tiendas de campaña o en viviendas con una integridad estructural precaria.

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De acuerdo al último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos de las últimas 24 horas, las tropas israelíes han matado a 73.789 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023.

A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes. EFE

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