Agencias

El ministro de Exteriores de Irán viaja hoy a China para abordar el conflicto en Oriente Próximo

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, realizará este miércoles una visita oficial a China para abordar con su homólogo, Wang Yi, las relaciones bilaterales y la situación en Oriente Próximo, en el marco del conflicto regional abierto por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha indicado que Araqchi viajará a Pekín para tratar con Wang "las relaciones bilaterales" y "asuntos importantes a nivel regional e internacional", sin más detalles al respecto.

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La visita ha sido confirmada por un portavoz de la cartera de Exteriores del gigante asiático, que ha resaltado que Wang "mantendrá conversaciones" con Araqchi en el marco de desplazamiento, sin que por ahora se conozca su duración, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

El desplazamiento de Araqchi a China tendrá lugar en medio del estancamiento del proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, entre llamamientos internacionales a una solución debido también al impacto de la guerra sobre la economía mundial.

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