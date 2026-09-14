Polonia recupera en una playa del mar Báltico un dron presumiblemente ruso

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Cracovia (Polonia), 14 sep (EFE).- El Ejército polaco ha localizado y recuperado del mar Báltico un dron, probablemente de origen ruso, en la zona costera de Rusinowo (norte), informó este lunes el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro dijo que "las inspecciones preliminares indican que se trata de un vehículo aéreo no tripulado militar procedente de Rusia".

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Este incidente ocurre tras un fin de semana de máxima alerta en el este del país, después de que las defensas polacas detectaran un ataque masivo con drones en el oeste de Ucrania.

Dichas incursiones provocaron daños en la locomotora de un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera polaca e impactaron en una gasolinera próxima al paso fronterizo de Dorohusk-Yagodzin.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó el domingo por la noche de que la "escalada de acciones de Rusia" se sitúa "cada vez más cerca de nuestra frontera". EFE