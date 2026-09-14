Agencias

Polonia recupera en una playa del mar Báltico un dron presumiblemente ruso

Guardar

Cracovia (Polonia), 14 sep (EFE).- El Ejército polaco ha localizado y recuperado del mar Báltico un dron, probablemente de origen ruso, en la zona costera de Rusinowo (norte), informó este lunes el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz.

En un mensaje publicado en la red social X, el ministro dijo que "las inspecciones preliminares indican que se trata de un vehículo aéreo no tripulado militar procedente de Rusia".

PUBLICIDAD

Este incidente ocurre tras un fin de semana de máxima alerta en el este del país, después de que las defensas polacas detectaran un ataque masivo con drones en el oeste de Ucrania.

Dichas incursiones provocaron daños en la locomotora de un tren de pasajeros a dos kilómetros de la frontera polaca e impactaron en una gasolinera próxima al paso fronterizo de Dorohusk-Yagodzin.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó el domingo por la noche de que la "escalada de acciones de Rusia" se sitúa "cada vez más cerca de nuestra frontera". EFE

Últimas Noticias

Mercosur inicia negociaciones para expandir su acuerdo comercial con la India

Infobae

El Papa León XIV revoca los recortes salariales para cardenales y superiores introducidos durante la pandemia

El Papa León XIV revoca los recortes salariales para cardenales y superiores introducidos durante la pandemia

Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid

Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid

Arqueólogos de la UMA logran "hallazgos inéditos" en la campaña de excavación del Cerro del Villar

Arqueólogos de la UMA logran "hallazgos inéditos" en la campaña de excavación del Cerro del Villar

Tania Llasera zanja la polémica por sus declaraciones sobre Lindsay Clancy: "Quizá estuve desacertada"

Tania Llasera zanja la polémica por sus declaraciones sobre Lindsay Clancy: "Quizá estuve desacertada"