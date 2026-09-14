Arqueólogos de la UMA logran "hallazgos inéditos" en la campaña de excavación del Cerro del Villar

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La quinta campaña de investigación arqueológica de la Universidad de Málaga (UMA) en el yacimiento del Cerro del Villar finaliza el próximo viernes tras casi un mes de trabajo sobre el terreno --del 24 de agosto al 18 de septiembre--, donde se continúa desenterrando los orígenes de la Málaga fenicia y en el cual se han encontrado "hallazgos inéditos".

Según ha concretado la institución académica en una nota, se trata de la última campaña de excavación del Proyecto General de Investigación (2022-2026) en la que se vuelve a reafirmar su "excepcional estado de conservación", lo que lo convierten en "uno de los asentamientos mejor conservados del Mediterráneo occidental" de este periodo, hace casi 3.000 años, y se corrobora su "potencial para el conocimiento de una colonia fenicia arcaica del sur de la península ibérica".

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Las excavaciones han sacado a la luz nuevos descubrimientos que constatan la existencia de, al menos, tres potentes fases arquitectónicas superpuestas que evocan a las grandes ciudades del Próximo Oriente, la pujanza económica y comercial que se desarrollaba en el asentamiento o la "importancia de la práctica de actividades de culto y artesanía".

Con menos de un 10% de la superficie total del yacimiento al descubierto, el director científico de la campaña, el profesor de Prehistoria de la UMA José Suárez, ha afirmado este lunes en la visita institucional que se ha realizado al enclave arqueológico que "la investigación de futuro resulta aún muy prometedora" y ha valorado su "interés científico y patrimonial".

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Así, se han congregado en la desembocadura del río Guadalhorce representantes de todas las instituciones que forman parte de este proyecto. Entre ellos, el rector Teodomiro López, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quienes han destacado la colaboración institucional como "clave del éxito" de este proyecto, además de la "trascendencia arqueológica" del yacimiento a la hora de conocer y documentar la Málaga actual.

El rector ha resaltado la magnitud del proyecto al que "la UMA aporta conocimiento y talento". Además, ha invitado a los estudiantes a que lo aprovechen y le saquen el máximo rendimiento. De la Torre ha insistido en la importancia de divulgar todos sus resultados, al tiempo que ha manifestado el compromiso de apoyo por parte del Ayuntamiento.

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"El terreno nos habla, pero hay que saber oírlo y entenderlo", ha dicho. También han asistido a la presentación el catedrático de Arqueología, Bartolomé Mora; el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Borja Vivas, y el jefe de Servicio de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, Antonio J. Villalón, entre otras autoridades.

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

En concreto, los trabajos se han concentrado en varios puntos del yacimiento, ubicados en tres sectores próximos a distintos espacios del borde litoral de la antigua isla. Los dos localizados al norte han evidenciado la existencia de al menos tres potentes fases arquitectónicas superpuestas fechadas entre finales del siglo VIII y el siglo VII a.C., conformando una colina artificial o montículo formado por la acumulación y superposición de restos de construcciones y asentamientos humanos durante siglos en un mismo lugar, que "recuerda a las grandes ciudades del Próximo Oriente".

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Se trata de los restos de distintos edificios superpuestos, separados por calles, con muros conservados en algunos puntos de más de cerca de 1'5 m de altura. Asimismo, se ha continuado investigando una habitación con función de almacén y evidencias de haber sufrido un incendio. En ella se conservan los restos de al menos seis ánforas fenicias y restos orgánicos.

En el otro extremo de la antigua isla sobresale la localización de edificaciones que por su técnica constructiva, orientación y los materiales cerámicos asociados confirman la ocupación de este sector meridional de la isla en época fenicia arcaica, datada a finales del siglo VIII a.C., testimonio de "particular interés" al evidenciar la gran extensión del poblamiento de la isla en este momento, lo que convierte al Cerro del Villar en "uno de los asentamientos conocidos con mayor potencial para el conocimiento de una colonia fenicia en el sur de la península ibérica".

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A unos 30 metros, hacia el borde noreste de la isla, se sigue documentado otro "gran inmueble" próximo a una de las zonas de atraque, donde se localizó un fragmento de ancla hace un par de años y unas habitaciones dedicadas a prácticas de culto. En algunas de las habitaciones se ha encontrado un alto número de fragmentos de ánforas griegas de talleres como Corinto, que contendrían vino y aceite de calidad, "evidenciando la pujanza económica y las actividades comerciales que se desarrollaban en el asentamiento".

Entre las prácticas artesanales que se desarrollaron en el entorno de este inmueble destaca la metalurgia, tanto de plomo, bronce o hierro. Los estudios analíticos liderados por el Centro Superior de Investigaciones Científicas ponen de manifiesto que al Cerro del Villar llegaron minerales de diversa procedencia, como el plomo de Gador (Almería).

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También, se han descubierto nuevas pesas de balanza de metrología fenicia, fabricadas en plomo o bronce, destinadas al pesaje de productos de alto valor. Este dato "refuerza la importancia comercial del Cerro del Villar", que en el siglo VII a.C. "sería uno de los puertos comerciales más destacados del sur peninsular, que algunos investigadores relacionaron en su día con Mainake".

Asimismo, el hallazgo de un nuevo fragmento de máscara de terracota fabricada en los propios talleres alfareros del Cerro del Villar "refuerza de nuevo la importancia de la práctica de actividades de culto en este sector del asentamiento". Al menos entre el siglo VIII-V a.C. el yacimiento estuvo ocupado de forma ininterrumpida, "algo desconocido hasta el presente". "Esto significa que en esos momentos el asentamiento funcionó como un ámbito artesanal relacionado con la ciudad, pero con una entidad superior a lo que se había imaginado hasta el momento", ha explicado Suárez.

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La quinta campaña ha vuelto a congregar a un "amplio equipo científico" del que forman parte investigadores de la institución malagueña vinculados a las áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua, así como de universidades andaluzas, como Sevilla o Córdoba, e internacionales, procedentes de Chicago y Marburgo, entre otras. De nuevo se ha contado con el apoyo de especialistas del CSIC y de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la UMA. Igualmente, han colaborado un "amplio" grupo de estudiantes y egresados, en particular del Grado de Historia de la UMA, conformando un equipo de más de cerca de un centenar de personas.

En paralelo, se ha continuado procesando el material arqueológico en el Laboratorio de Arqueología de la UMA, bajo la supervisión del equipo de la empresa Menia Restauración. "El estado de conservación de las estructuras evidencia que existen ya elementos que, una vez acondicionados para la visita, podrían configurar un Parque Arqueológico periurbano en Málaga", han asegurado los impulsores del proyecto.

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El Proyecto General de Investigación, 'Cerro del Villar: naturaleza y temporalidad del proyecto territorial fenicio arcaico en la bahía de Málaga' se lleva a cabo en el marco de un convenio de colaboración entre la Junta y la UMA, así como otro recientemente firmado entre la institución malacitana y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que posibilitará la colaboración de especialistas de la UMA en estudios de diversos yacimientos arqueológicos de Málaga.

Vinculada también al Ayuntamiento, el Distrito de Churriana ha colaborado de forma significativa en el apoyo de infraestructuras y en el cierre de la excavación. La Diputación de Málaga, a su vez, ha facilitado el alojamiento de los investigadores en sus instalaciones de la Térmica, y apoyado con otros servicios.