Tania Llasera zanja la polémica por sus declaraciones sobre Lindsay Clancy: "Quizá estuve desacertada"

Tania Llasera quiere pasar página tras la polémica que protagonizó este verano por sus declaraciones sobre Lindsay Clancy, la mujer estadounidense acusada de acabar con la vida de sus tres hijos y de intentar suicidarse posteriormente. Unas palabras que generaron numerosas críticas y por las que la presentadora terminó pidiendo disculpas. Ahora, meses después, ha vuelto a pronunciarse sobre la controversia y deja claro que no quiere seguir alimentándola.
"A ver, yo ya pedí disculpas, es verdad que no quiero hablar más del tema porque me gustaría zanjarlo pero bueno, yo creo que se entendió y quien quiso entender y quién no ya pedí disculpas y a otra cosa mariposa", ha asegurado Tania, que reconoce que sus palabras pudieron ser desacertadas y prefiere dejar atrás toda la polémica.
PUBLICIDAD
La presentadora ha insistido en que entiende que sus declaraciones hayan provocado opiniones enfrentadas y que cada persona es libre de posicionarse al respecto. "Tiene que haber gente que dé su opinión y me parece lícito", ha señalado, aceptando que las críticas forman parte también de la exposición pública.
En este sentido, Tania ha vuelto a asumir su parte de responsabilidad y ha reconocido abiertamente que pudo equivocarse: "Te quiero decir que las madres sabemos que se pasa mal durante un tiempo pero bueno, que siempre hubo niveles y obviamente yo quizá estuve desacertada". Una reflexión con la que admite que no acertó con sus palabras y que no tiene problema en reconocerlo públicamente.
PUBLICIDAD
"Yo me equivoco, que soy una persona que se equivoca, que soy humana y que no me cuesta nada decir 'oye, me he equivocado, perdón' y pa'lante y es de lo que estoy haciendo para adelante", ha concluido, dejando claro que su intención es cerrar definitivamente el capítulo y continuar adelante.