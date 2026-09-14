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Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid

14/09/2026 Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid. El Polideportivo Municipal Félix Suárez de La Cistérniga (Valladolid) acogerá el 19 y 20 de septiembre la cuarta edición del Castilla Throwdown, que reunirá a cerca de 600 atletas de cross training de toda España y que volverá a tener un marcado carácter familiar. CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID DEPORTES CASTILLA THROWDOWN
14/09/2026 Más de 600 atletas disputan este fin de semana el IV Castilla Throwdown en Valladolid. El Polideportivo Municipal Félix Suárez de La Cistérniga (Valladolid) acogerá el 19 y 20 de septiembre la cuarta edición del Castilla Throwdown, que reunirá a cerca de 600 atletas de cross training de toda España y que volverá a tener un marcado carácter familiar. CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID DEPORTES CASTILLA THROWDOWN
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El Polideportivo Municipal Félix Suárez de La Cistérniga (Valladolid) acogerá el 19 y 20 de septiembre la cuarta edición del Castilla Throwdown, que reunirá a cerca de 600 atletas de cross training de toda España y que volverá a tener un marcado carácter familiar.

Entre los participantes hay hermanos, primos, familiares e incluso padre e hijo que han formado equipo para vivir juntos la experiencia. Ejemplos de ello son el 'Aguilar Team' malagueño, los hermanos de 'Ronsitos' de Pamplona o 'Sin Dobles No Hay Intermedio' madrileño.

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La edición contará además con Beatriz Oñate, campeona de España Máster +35 de halterofilia, e Isaac Vide, que ha representado a España en dos Campeonatos del Mundo de Functional Fitness en México y Budapest.

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