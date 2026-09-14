Mercosur inicia negociaciones para expandir su acuerdo comercial con la India

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Nueva Delhi, 14 sep (EFE).- El bloque sudamericano Mercosur inició formalmente este lunes las negociaciones para expandir y actualizar su acuerdo comercial con la India, la sexta economía del mundo, dijo este lunes el ministro de Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, en una entrevista con EFE en Nueva Delhi.

Mercosur, integrado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, busca expandir de 450 a 3.000 los productos con reducciones arancelarias en virtud del acuerdo comercial que entró en vigor en 2009.

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El objetivo es "que India y Mercosur sean socios, si no a zona de libre comercio, un escenario muy cercano en muchos aspectos, como se están dando hoy los acuerdos comerciales", aseguró Lubetkin, añadiendo que espera que las negociaciones logren un nuevo acuerdo estratégico en cuestión de meses.

Mercosur actualmente otorga preferencias a la India en productos como textiles, farmacéuticos y algunos electrodomésticos; mientras que la India hace lo propio con productos agroindustriales, petroquímicos y minerales, entre otros.

Las áreas a las que se expandiría el acuerdo, dijo Lubetkin, dependerán de las negociaciones.

El canciller aseguró también que Uruguay, que preside Mercosur hasta diciembre, pretende acelerar las negociaciones comerciales del bloque con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, además de llevar a cabo la implementación del recién firmado acuerdo comercial con la Unión Europea.

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Más allá de Mercosur, la visita del ministro uruguayo al gigante asiático llega en un momento de estrechamiento de lazos entre Nueva Delhi y Montevideo, con miras a incrementar el comercio bilateral.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, en julio de 2025 al margen de la Cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, un encuentro que dio pie a la apertura de la primera embajada india en Montevideo la semana pasada.

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Ambos países establecieron una hoja de ruta para profundizar unas relaciones que en el ámbito comercial bilateral representaron 238,44 millones de dólares en 2025.

"Para India está claro todo lo que puede jugar Uruguay desde el punto de vista de empresas indias que aterricen (en el país), como fue el grupo Tata que se desarrolló desde allí para el resto de América Latina. El mercado nuestro es un mercado de 3,5 millones de personas, por lo tanto se trata de atender el mercado local, pero se trata también de atender desde nuestro país un escenario regional", declaró Lubetkin.

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Según el canciller, la estabilidad jurídica y energética del país sudamericano ofrece a la India oportunidades adicionales en los sectores informático, tecnológico, farmacéutico y alimentario.

"Nosotros queremos Bollywood allí", agregó Lubetkin, destacando que las condiciones de Uruguay como localización ya llevó a Netflix a empezar a producir series en el país.

Según el canciller, el acercamiento a la India forma parte de una estrategia más amplia de relación con economías emergentes en África y en Asia, incluido con los los BRICS, aunque sin que se contemple la adhesión de Uruguay a este último grupo.

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Líderes de los BRICS se reunieron este fin de semana en Nueva Delhi, donde emitieron una declaración conjunta pidiendo priorizar la diplomacia para resolver los conflictos y ejercer la máxima contención en la guerra en Oriente Medio.

Preguntado por la nula mención en el documento a la guerra entre Ucrania y Rusia, uno de los miembros fundadores de los BRICS, Lubetkin aseguró que la declaración es satisfactoria a pesar de sus "puntos débiles".

"El hecho de que se hablara un poquito de paz en ese documento -y teníamos a los iraníes, a los Emiratos, y a Arabia Saudita- es algo que hasta ahora no se había logrado (...) ¿Es suficiente? No, absolutamente no. Y yo creo que no hay otro camino que, finalmente, el camino de la política y el camino del diálogo. EFE

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