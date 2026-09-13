Las selecciones masculina y femenina suman nuevas derrotas en el Mundial de Baloncesto en Silla

13/09/2026 Imagen del partido entre España y Gran Bretaña del Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas 2026. Las selecciones españolas masculina y femenina sumaron nuevas derrotas en el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que se está disputando en la localidad canadiense de Ottawa tras caer este sábado ante Japón (60-54) y Gran Bretaña (85-54), respectivamente. NORTEAMÉRICA DEPORTES CANADÁ BSR ESPAÑA

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Las selecciones españolas masculina y femenina sumaron nuevas derrotas en el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que se está disputando en la localidad canadiense de Ottawa tras caer este sábado ante Japón (60-54) y Gran Bretaña (85-54), respectivamente.

El combinado que dirige Abraham Carrión, actual campeón de Europa, encajó su segunda derrota consecutiva y se complicó su camino en el torneo. Tras caer el viernes ante Polonia sobre la bocina (86-85), no pudo con Japón, a la que tenía además que ganar por diez puntos para ser primera de su grupo.

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Fue de nuevo un choque muy igualado donde los españoles no pudieron con un rival que le dominó sobre todo al principio y al final del choque. Así, tras gozar de ventajas de ocho puntos, los japoneses se fueron por delante al descanso (30-24) y se llegaron a poner por encima de los diez puntos tras este, pero entonces vino la reacción de España, que logró un parcial 4-15 para igualarlo todo de cara al cuarto final (43-43).

En estos diez minutos finales, Japón volvió a apretar en defensa y su mejor acierto le permitió coger un pequeño colchón de puntos que le bastó para llevarse el triunfo. Manu Lorenzo con 18 puntos y 7 rebotes fue el mejor jugador de la campeona de Europa.

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Por su parte, la selección femenina tampoco pudo sumar su segunda victoria después de perder de forma clara ante Gran Bretaña por 85-54 en un encuentro donde no pudo seguir el ritmo de las británicas tras el descanso y después de un primer tiempo más igualado.

El equipo que dirige Víctor Ramos empezó bien y se mantuvo dentro del partido tras los dos primeros cuartos (38-31). Sin embargo, tras el paso por los vestuarios cambió el panorama y su rival encontró su mejor juego para ir abriendo una brecha que ya fue imposible para las españolas, que cedieron en el tercer parcial por 25-8. Bea Zudaire, con 12 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes, e Isabel López, con 13, fueron las más destacadas de una España que este domingo tendrá otro duro partido contra China.

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