Minor Hotels y Grupo Petra se alían para impulsar la expansión hotelera en Paraguay con un nuevo NH en Asunción

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Minor Hotels y la firma inmobiliaria Grupo Petra han anunciado la firma de una alianza estratégica con el objetivo de impulsar el desarrollo hotelero en Paraguay mediante proyectos bajo las marcas NH Hotels & Resorts, NH Collection y Tivoli.

El contrato marco de colaboración, suscrito esta mañana Madrid, establece las bases para que Grupo Petra identifique y promueva oportunidades de inversión en el país sudamericano, las cuales serán analizadas por Minor Hotels bajo potenciales contratos de gestión en los segmentos alta gama, alta gama superior y lujo.

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Como primer resultado directo de esta ampliación del acuerdo, ambas compañías han anunciado el desarrollo de un nuevo hotel de cuatro estrellas bajo la enseña NH en Asunción.

La construcción del inmueble se iniciará en el primer trimestre de 2027 y su apertura está estimada para finales de 2029. El establecimiento dispondrá de 116 habitaciones, un restaurante con terraza rooftop, 244 metros cuadrados destinados a salas de reuniones y eventos, gimnasio y piscina exterior en la zona financiera de la Calle Quesada.

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Este proyecto supone el segundo acuerdo entre ambas firmas en la capital paraguaya, sumándose al desarrollo en marcha del futuro hotel NH Collection ubicado dentro del complejo de usos mixtos Petra Imperiale, cuya inauguración está prevista para comienzos de 2030 y cuya torre residencial se posicionará como una de las más altas de América del Sur.

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y MERCADOS EMERGENTES

Además de la capital, el plan de expansión contempla la evaluación de oportunidades en plazas clave como Ciudad del Este -marcada por el comercio transfronterizo- y Encarnación --orientada al turismo regional y la actividad MICE--, así como en otros polos urbanos beneficiados por la llegada de nuevas inversiones en infraestructuras y estabilidad macroeconómica.

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El consejero delegado de Minor Hotels para Europa y América, Gonzalo Aguilar, ha subrayado que Paraguay representa un mercado con "oportunidades muy interesantes para un crecimiento selectivo a largo plazo" apoyado en la combinación de conocimiento local y plataformas comerciales globales.

Por su parte, el presidente de Grupo Petra, Carlos Guasti, ha destacado que la alianza permite acompañar el crecimiento inmobiliario y corporativo del país atrayendo marcas internacionales capaces de elevar los estándares de la industria y posicionar a Paraguay como un mercado atractivo para la inversión extranjera.

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