El PP no le da crédito y tilda el barómetro de "broma": "¿Al Gobierno le va bien después de lo sucedido en Ceuta?"

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha restado credibilidad al barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y lo ha tildado de "broma" y de "chiste" por situar al PSOE como primera fuerza en medio de la crisis de Ceuta y los casos de corrupción. Además, ha criticado que no se haya preguntado a los españoles ese sondeo por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

"¿Es creíble o tenemos que tomarnos con seriedad que después de casos de corrupción y después de lo que ha sucedido en Ceuta, esto significa que al Gobierno le va bien? ¿Es que vamos a participar todos de esta ficción?", se ha preguntado.

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En concreto, el CIS de este mes de septiembre, el primero tras la crisis migratoria de Ceuta, registra una caída de dos puntos en la estimación de voto del PSOE, que en todo caso mantiene una ventaja de 5,9 puntos sobre el PP, que se estanca mientras crece Vox. Así, otorga al PSOE una estimación de voto del 31%, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior, mientras que el PP repite en el 25,1% y Vox sube 1,3 puntos hasta anotarse un 16,6%.

EL CIS ESTÁ SIENDO "UTILIZADO DE MANERA PARTIDISTA"

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha recalcado que el CIS es un organismo público que "gozaba de mucho prestigio, por su trayectoria y por lo que representaba".

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"Es un chiste y es una broma que a día de hoy estemos así. Cuando ha quedado acreditado, de manera técnica, por profesionales independientes y una reconocida solvencia que el CIS está siendo utilizado de una manera partidista", ha manifestado.

Sémper se ha preguntado que si en esa tesitura tienen que valorar con seriedad sus encuestas y si "alguien se cree ya lo que dice" este organismo que preside José Félix Tezanos, que "lo pagan" todos los españoles.

A su entender, los datos de esa encuesta acreditan que "es una broma de mal gusto" porque en esta ocasión "no ha preguntado a los españoles sobre lo que opinan de la gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta". "¿Pero en qué cabeza cabe?", ha enfatizado.

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El portavoz nacional del PP ha afirmado que su formación no puede participar en dar "apariencia de veracidad a algo que ha quedado acreditado que no funciona con respecto a los parámetros mínimos exigibles".

PROMETE "RECUPERAR EL PRESTIGIO" DEL CIS

Sémper ha denunciado el "manoseo" que ha sufrido el CIS con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha garantizado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa "cambiarán también esto". Se trata, ha dicho, de recuperar "el prestigio de muchos organismos públicos, entre ellos el CIS".

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Al ser preguntado si Feijóo situaría al frente del CIS a una persona sin vinculación política, ha recordado que Tezanos, su actual presidente, "venía directamente de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, a la que sigue perteneciendo", algo que, a su juicio, evidencia que el Gobierno de Sánchez ha "superado todas las líneas rojas habidas y por haber".

"Vamos a regenerar las instituciones y también el CIS", ha afirmado, para insistir en que Feijóo pondrá a personas que "no estén "en la Ejecutiva del Partido Popular" sino de "reconocido prestigio" y si no funcionan, las "cesará y nombrará a otros".

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