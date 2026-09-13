Hoy es noticia en el mundo (00:00 horas)

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1. Los BRICS acuerdan máxima contención en Oriente Medio y rechazo a sanciones unilaterales

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CUMBRE BRICS| Los líderes de los BRICS abren en Nueva Delhi una cumbre en la que buscan reforzar el peso de las economías emergentes en la gobernanza mundial

-Xi dice que China trabajará con los BRICS para lograr la paz en Oriente Medio

-Putin aboga por la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU durante cumbre BRICS

2. Zelenski está dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 en Miami en diciembre

UCRANIA GUERRA| Ante la pregunta de si acudiría al encuentro de líderes del G20 si Putin fuese invitado, Zelenski replicó: "por supuesto" y afirmó que es preciso "reunirse, hablar y tomar decisiones".

-El Kremlin insiste en que tropas europeas en Ucrania equivalen a guerra con Rusia

-Rusia derriba 230 drones ucranianos e informa de ataques en tres regiones

-Ucrania neutraliza 102 drones y ocho misiles rusos y registra impactos en 20 lugares

3.Irán acusa a EEUU de probar armas con agentes químicos en ataque contra el sur del país

IRAN GUERRA | Irán acusa a Estados Unidos de haber probado "deliberadamente" nuevas armas con agentes químicos en un ataque contra la ciudad meridional iraní de Lamerd que causó la muerte de al menos 21 personas.

-Irán dice que abordará el lunes con Omán las rutas seguras de navegación en Ormuz

-Baréin se desmarca de la reunión ministerial sobre Ormuz anunciada por Irán en Omán

-Irán tacha de "absurdo" que EE.UU. use el 11S para justificar la guerra en su contra

-Irak destituye a un jefe militar y cierra pasos con Irán tras ataque a Arabia Saudí

-Irán informa del cierre por Irak de dos pasos fronterizos entre ambos países

-Milicias proiraníes de Irak niegan responsabilidad en los ataques contra oleoducto saudí

-El presidente libanés asegura desde el sur que ahora mismo no hay negociaciones con Israe

4.Trump dice que querría ver la reunificación de Irlanda y que ocurrirá "tarde o temprano"

IRLANDA EEUU| El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y asegura que es algo que "ocurrirá tarde o temprano".

-Más de 10.000 personas recorren las calles de Dublín en protesta por la visita de Trump

-Trump dice que los precios del gasóleo se "desplomarán" si Reino Unido abre el mar del Norte

RESUMEN| Pompa, polémicas y protestas en la visita de Donald Trump a Irlanda. Por Raúl Bobé, desde Dublín.

5.Filipinas eleva a 76 los muertos por el incendio de un barco de pasajeros

FILIPINAS FERRI| Las autoridades de Filipinas elevan a 76 las víctimas mortales por el incendio de un barco de pasajeros cerca de la turística isla de Corón.

6.Lula da Silva convoca a manifestaciones mientras encuestas dan empate con Flávio Bolsonaro

BRASIL ELECCIONES| El partido del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convoca manifestaciones, en un momento en el que las encuestas le dan un empate con el senador Flávio Bolsonaro.

7.La BAFTA celebra su gala del té previa a los premios Emmy

EEUU TELEVISIÓN| La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, en inglés) celebra la tradicional gala del té previa a los premios Emmy, que festeja lo mejor de la televisión e impulsa sus programas de apoyo a creadores emergentes.

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LA PROTAGONISTA DEL DÍA

CÉLINE DION| París aguanta el aliento ante el regreso de Dion tras 6 años marcados por la enfermedad

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA| La RD del Congo supera la barrera de los 7.000 contagios por el brote de ébola.

LA OTRA NOTICIA

DOLLY PARTON| El aeropuerto de Nashville inicia el proceso para renombrarse en honor a Dolly Parton

NUESTROS TEMAS

UCRANIA GUERRA\Los agricultores ucranianos luchan por sobrevivir ante el bloqueo ruso de exportaciones. Por Rostyslav Averchuk, desde Lutsk (Ucrania)

ISRAEL PALESTINA| Eyal Weizman: La destrucción de Gaza por Israel busca "una Palestina sin palestinos". Por Luis Lidón, desde Linz (Austria)

ALANA S. PORTERO| Alana S. Portero invoca en 'Cosamala' los fantasmas de la Guerra Civil española. Por Ailén Desirée Montes, desde São Paulo.

HONDURAS ARQUEOLOGÍA| El Sitio Arqueológico Maya de Copán buscará nuevos tesoros con drones 50 años después, por Germán Reyes, desde Copán Ruinas (Honduras).

PARAGUAY DICTADURA| Un videojuego para teléfonos móviles revive la memoria de la represión de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) durante la llamada 'Pascua Dolorosa', uno de los episodios más violentos contra la sociedad civil de Paraguay durante el mandato del fallecido autócrata latinoamericano. Por Ron González, desde Asunción.

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FESTIVAL VENECIA| El Festival de Venecia anuncia la película ganadora del León de Oro de su 83 edición y el resto del palmarés.

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