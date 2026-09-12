(Crónica) Rybakina remata el cambio de poderío ante Sabalenka y reina en Nueva York

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La tenista kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del US Open por primera vez tras imponerse este sábado a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final disputada en la Arthur Ashe, en un triunfo que confirma el cambio de poderío en el tenis femenino, ya que además de arrebatarle la corona neoyorquina, la nueva número uno mundial ha derrotado a su rival en sus tres últimos enfrentamientos, todos ellos en finales de gran relevancia.

Rybakina, de 27 años, necesitó dos horas y 21 minutos para conquistar el tercer Grand Slam de su carrera y el segundo de 2026, después del Abierto de Australia que también ganó ante Sabalenka en enero, mientras que la bielorrusa cierra el año sin 'Grand Slam' después de haber sido finalista en Melbourne y no poder completar en Nueva York el 'triplete' de títulos consecutivos que perseguía. La kazaja será además la nueva número uno del mundo desde este lunes, poniendo fin a las 99 semanas consecutivas de Sabalenka al frente del ranking.

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El duelo comenzó con Rybakina imponiendo la contundencia de su servicio y encontrando el primer quiebre en el quinto juego para tomar ventaja de 3-2. La kazaja protegió después su renta y cerró la primera manga por 6-4, aprovechando su superioridad con el primer saque, con el que ganó 39 de los 46 puntos que disputó durante el encuentro.

Sabalenka reaccionó en el segundo set y elevó la presión sobre la nueva número uno. Las dos mantuvieron sus servicios hasta el tramo decisivo, cuando la bielorrusa encadenó dos juegos para pasar del 5-5 al 7-5 y forzar una tercera manga después de salvar varias situaciones comprometidas durante el parcial.

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Pero Rybakina no perdió el control. Sabalenka se adelantó 1-0 en el tercer set, aunque la kazaja respondió inmediatamente y rompió el saque de su rival para situarse 1-2. A partir de ahí, Rybakina se hizo con el mando, enlazó cuatro juegos consecutivos y abrió una brecha de 2-5 antes de cerrar el partido con un nuevo quiebre y el juego definitivo.

La nueva campeona en Nueva York terminó con 12 saques directos, por los seis de Sabalenka, y ganó el 84,8 por ciento de los puntos con su primer servicio. También fue claramente superior en el total de puntos, con 103 por los 90 de la bielorrusa, y convirtió tres de sus 12 oportunidades de 'break', frente a una de tres de su rival.

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El título supone además un salto definitivo para Rybakina en Nueva York, donde hasta este año nunca había superado los octavos de final en sus seis participaciones anteriores. Su triunfo ante Sabalenka completa una temporada de 'Grand Slam' especialmente significativa, con el título del Abierto de Australia y ahora el US Open, y la convierte en la tercera tenista desde el año 2000 que gana ambos 'majors' en una misma temporada, después de Angelique Kerber en 2016 y de la propia Sabalenka en 2024.

Rybakina, campeona también de Wimbledon en 2022, suma así su tercer 'Grand Slam' y el decimocuarto título de su carrera y se queda a un solo Roland Garros de completar el 'Career Grand Slam'. Su dominio reciente sobre Sabalenka refuerza además el relevo en la cima ante Sabalenka, tras ganar la final del 'WTA Finals' del pasado año, la del Abierto de Australia y ahora la del US Open.

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