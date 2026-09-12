El argentino Milo J atrae una entusiasta multitud al menor escenario del Rock in Río

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Río de Janeiro, 12 sep (EFE).- El cantante, rapero y folclorista argentino Milo J atrajo este sábado una verdadera y entusiasta multitud al menor de los seis escenarios del Rock in Río, en una jornada en la que tuvo que competir con conocidos artistas brasileños y en que el festival estaba lleno de admiradores de Maroon 5 y Demi Lovato.

Con todo en su contra, el argentino de escasos 19 años y nacido en Morón, en los suburbios de la Gran Buenos Aires, sorprendió en Río de Janeiro al reunir a un público que desbordó el Supernova, el escenario destinado a artistas poco conocidos, que gritó su nombre en varias oportunidades y que coreó varias de sus canciones.

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Pese a ser poco conocido en Brasil, Milo J viene ganando repercusión con sus canciones de fuerte identidad y contenido social, con una gira por varios países europeos y latinoamericanos y con el éxito en las plataformas de las canciones de su último disco, 'La Vida Era Más Corta', lanzado en septiembre del año pasado.

Para no defraudar al público que no dejó de filmarlo con los celulares en alto, Camilo Joaquín Villarruel inició el concierto con 'Bajo de la piel', una canción emblemática en que aborda el orgullo por su origen latino y la problemática regional que lo llevó a definirse como "marrón", un término despectivo en Argentina para el mestizaje al que le dio un nuevo sentido.

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Milo J, que tiene previstas dos presentaciones en los próximos días en São Paulo con la taquilla ya agotada, reforzó esa nueva significación al presentarse vistiendo un chaleco y una gorra con diseños indígenas.

Y el mensaje de protesta fue reforzado con la interpretación de 'Solifican12', bastante coreada por un público, en el que sobresalían los latinoamericanos y, principalmente, los argentinos.

Su música, que no niega su origen como rapero pero incorpora elementos folclóricos argentinos y andinos, sorprendió por el amplio repertorio instrumental, ya que se presentó con una banda con violín, contrabajo, teclados, flauta, guitarra y mucha percusión.

En uno de los mejores momentos, el argentino dejó que sus percusionistas se enfrentaran en un duelo en que destacaron los tambores y los bombos.

Pese a que el público se mostró fiel desde el comienzo, el argentino se presentó en medio del concierto "para los que no me conocen, me llamo Milo J", poco antes de interpretar 'Mmm'.

El argentino también explicó que el concierto fue para promover su último disco, por lo que no faltaron las interpretaciones de 'Recordé', 'Cuando el Agua Hirviendo', 'Lucía', 'Niño' y 'Luciérnagas', cuyo refrán, "te veo, te sueño, te extraño", fue coreado por el público cuando el artista se los pidió.

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Pero el argentino también recordó sus primeras canciones como rapero y demostró su habilidad para componer letras profundas.

"Soy de otro país. Esto es una locura. Vamos a disfrutar", afirmó el cantante, que no escondió su timidez, al sentir la buena recepción de la multitud y antes de interpretar 'Rara vez', cuyo verso, "te sigo amando", le sirvió para declararse a los brasileños.

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En su edición de este año, la undécima en Brasil, el Rock in Río tuvo 190 presentaciones de unos 1.300 artistas, incluyendo 45 internacionales, en siete jornadas (4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre) y en un área de 385.000 metros cuadrados con diversas atracciones para todos los gustos.

En sus tres primeras jornadas, la semana pasada, contó como principales atracciones con la banda Foo Fighters, el rock pesado de Avenged Sevenfold y las veteranas estrellas Elton John y Gilberto Gil. En su última jornada, el domingo, el telón será cerrado por Twenty One Pilots.

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El festival nació en 1985 en Río de Janeiro y este año llegó a su vigésima sexta edición, con once en Brasil, once en Portugal, tres en España y una en Estados Unidos. EFE

(foto)