Nacional comienza a despedirse del bicampeonato y Wanderers suma un punto de oro

Guardar

Montevideo, 12 sep (EFE).- Nacional comenzó a despedirse de la posibilidad de tornarse bicampeón uruguayo tras igualar 1-1 con Montevideo Wanderers en la sexta fecha del Torneo Clausura.

Al igual que el pasado fin de semana, el conjunto dirigido por Daniel Carreño llegó al minuto 90 arriba y en una de las últimas jugadas permitió el empate.

PUBLICIDAD

El Tricolor ganaba por 0-1 gracias a un tanto de Maximiliano Silvera, pero un golazo de Santiago Benítez a los 93 minutos selló el empate de Montevideo Wanderers.

Nacional perdió cuatro de los últimos seis puntos disputados y no gana desde que en la cuarta jornada venció como visitante a Peñarol por 0-1 gracias a un golazo del costarricense Francisco Calvo.

En este momento, los dirigidos por Carreño acumulan ocho puntos en el Clausura, mientras que Liverpool tiene trece y Montevideo City doce, el primero con un juego menos y el segundo con dos partidos pendientes.

Nacional es quinto en la clasificación anual acumulada con 43 puntos, 9 menos que los que suma el líder Racing y que los que podrían sumar Peñarol y Deportivo Maldonado si este domingo ganan sus respectivos partidos.

Montevideo Wanderers sumó un punto para la Tabla del Descenso, que tiene a Progreso y Danubio en el fondo y al Bohemio luchando con Cerro por evitar perder la categoría.

Los de Mathías Corujo llegaron con la unidad cosechada este sábado a 74 puntos, los mismos que acumula Cerro. No obstante, los de Alejandro Cappuccio jugarán este domingo y podrían ponerse a tres.

También este sábado, Racing venció por 3-2 a Boston River para llegar a lo más alto de la acumulada a la espera de lo que suceda el domingo, jornada en la que se disputarán los partidos Progreso-Cerro, Juventud-Danubio, Defensor Sporting-Deportivo Maldonado y Peñarol-Albion.

PUBLICIDAD

Este lunes se jugará el encuentro en que Montevideo City Torque y Liverpool se pondrán cara a cara por el primer lugar de la clasificación. EFE