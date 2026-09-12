Al menos dos muertos por el derrumbe de una vivienda en São Paulo (Brasil) a causa de las fuertes lluvias

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Al menos dos personas han fallecido y otras dos han resultado gravemente heridas este sábado tras el desprendimiento de una vivienda de doce pisos en la ciudad de São Paulo, en el sureste de Brasil, a causa de las fuertes lluvias que están azotando la zona durante las últimas horas, según han informado las autoridades locales.

"Última hora a las 02.01 (hora local). Desprendimiento: calle Tequici, 61 - barrio de Penha. Un total de cuatro víctimas hasta el momento, de las cuales, lamentablemente, dos han fallecido en el lugar y dos (un adulto y un niño) han sido trasladadas de urgencia al servicio de urgencias de Tatuapé", ha informado el cuerpo de Bomberos brasileño en una nota informativa en sus redes sociales.

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Según apuntan las primeras investigaciones, once miembros de una familia se encontraban en el interior de su vivienda cuando se produjo el derrumbe. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, estando una de ellas embarazada. Por otro lado, los dos heridos, un hombre y un niño, han sido trasladados de urgencia al hospital.

Asimismo, el cuerpo de Bomberos ha anunciado el "despliegue de 59 hombres y 20 vehículos" para comenzar las tareas de rescate.

São Paulo se encuentra en alerta debido a las persistentes lluvias que están afectando a la región. Según ha informado Defensa Civil , esta situación favorece los deslizamientos de tierra y provoca el desbordamiento de ríos y arroyos. Por el momento, las autoridades han descartado un posible riesgo de tormentas severas y tornados.

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Según los datos ofrecidos, en las últimas 48 horas se han registrado 26 incidentes en la localidad, provocando así derrumbes y deslizamientos de tierra por los fuertes vientos. En el interior de la ciudad, los vientos han alcanzado los 92 kilómetros por hora y, según ha informado la agencia estatal brasileña, han llegado a caer 100 milímetros de lluvia en un solo día.

En el caso de inundaciones y crecidas repentinas, Defensa Civil ha aconsejado a la población que no cruce zonas inundadas, ni a pie ni en coche, y que evite estar cerca de ríos, arroyos y zonas que puedan estar propensas a riesgo por inundación.

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