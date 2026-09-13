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El bloque opositor de centroizquierda gana las elecciones suecas, según un sondeo

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Estocolmo, 13 sep (EFE).- La oposición de centroizquierda ganó este domingo las elecciones generales suecas con el 51,3 % frente al 46,8 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, según un sondeo de la televisión pública SVT.

De acuerdo con esta encuesta, difundida justo después del cierre de los colegios electorales a las 20.00 (18.00 GMT), el Partido Socialdemócrata fue el más votado con el 28,4 %, seguido por el Partido Conservador, con el 18,1 % y el ultraderechista Demócratas de Suecia, con el 17,2 %. EFE

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