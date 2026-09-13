Zach Cregger: “No he visto una cinta de Resident Evil que se vea y sienta como el juego"

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David Álvarez

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- Tras varios intentos de relanzamiento cinematográfico, la saga de videojuegos de zombis ‘Resident Evil’ volverá a la gran pantalla, esta vez de la mano del director de la aclamada ‘Weapons’ (2025), Zach Cregger, quien considera que, a pesar de las siete cintas anteriores, nunca se hizo una que se sintiera como el juego original.

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“Me encantan estos juegos. Y nunca he visto una película de ‘Resident Evil’ que se vea y se sienta como se sienten los videojuegos. Sé que es algo que puedo hacer porque los he jugado durante muchísimo tiempo”, dice Cregger en entrevista con EFE por el estreno este jueves 17 en salas del larogmetraje.

Después de haber recaudado 270 millones de dólares con ‘Weapons’ e incluso haber logrado un Óscar a mejor actriz de reparto gracias a la actuación de Amy Madigan, Cregger decidió “tocar la puerta” de Sony Pictures y hacer la película que a él le gustaría como “aficionado del terror y los videojuegos”.

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En ‘Resident Evil’, Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico, tiene que llevar un órgano de última hora a Raccoon City, aunque por el camino descubrirá que algunas personas no actúan con normalidad y atacan y son violentas incluso después de estar muertas.

En los videojuegos, el apocalipsis zombi se desata después de que la empresa farmacéutica Umbrella comienza a experimentar con armas biológicas que terminan esparciéndose por la sociedad, una situación que para Cregger no está tan lejos de nuestro mundo actual.

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“Esta idea de una empresa tecnológica que provoca un brote porque intenta ganar dinero y lo arruina todo está ocurriendo ahora mismo. Creo que todos estamos viviendo en un mundo que está siendo destruido por personas por dinero, y nadie pidió que esto ocurriera; simplemente tenemos que lidiar con ello”, denuncia Cregger, de 45 años.

En medio de ese mundo egoísta, un personaje como Bryan es una excepción, según señala el actor Austin Abrams, ya que cualquier otra persona en un apocalipsis zombi en el que peligra su vida habría desistido de tratar de ayudar a los demás.

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“Podría olvidarse de todo y decir: ‘No voy a hacerlo. Voy a preocuparme solamente por mí mismo’. Pero no lo hace; siente que necesita entregar ese órgano para ayudar a quienquiera que esté ahí afuera y lo necesite”, argumenta el actor, de 30 años.

Aun así, los dos artistas bromean con que todavía prefieren el mundo real al universo de ‘Resident Evil’.

“Ahora mismo estamos sentados en el mundo real y parece que todo está bien. Simplemente no te conectes a internet y todo se vuelve mucho más sencillo”, reconoce Cregger, entre risas.

Nuevo desafío

A pesar de las críticas que han recibido las últimas entregas por parte de los fans de ‘Resident Evil’, una saga que ha vendido más de 200 millones de copias, Cregger aceptó el desafío de la que considera su película más “grande e importante” en su carrera como cineasta.

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“Es una película muy desafiante para mí. Estoy utilizando ciertas cosas que he hecho en otras películas, pero hubo desafíos a los que nunca antes me había enfrentado (...) La escala de la película es muchísimo mayor que la de mis otras cintas”, desarrolla el también director de ‘Barbarian’ (2022).

Para Abrams y Cregger, el éxito de sus películas reside en “simplemente hacer lo que te gusta”, pues “esa es la mejor oportunidad para que también le guste a otras personas”, en este caso con la nueva y esperada adaptación de ‘Resident Evil’.

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dac/mjc/cpy

(video)(foto)