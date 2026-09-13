Protestas en varias provincias de Siria por el aumento de los precios del combustible

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Damasco, 13 sep (EFE).- Varias provincias de Siria vivieron este domingo protestas en rechazo al aumento de los precios del combustible, que provocaron el bloqueo de carreteras, ante el temor de que el encarecimiento dispare los costes de transporte y de los alimentos, en un país que trata de reconstruirse tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

Cientos de personas salieron este domingo a las calles en las provincias de Al Hasaka (noreste), Idlib (noroeste), Deir al Zur y Al Raqa (este), y en las zonas rurales de Alepo (norte), donde los manifestantes cortaron carreteras en varios puntos, según recogieron medios sirios y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

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El Observatorio reportó disturbios en varias de las provincias, donde los manifestantes bloquearon la autopista internacional Deir al Zur-Alepo cerca de Huwayjat Shannan, en la provincia de Al Raqa, utilizando neumáticos en llamas, e interrumpieron el paso de camiones cisterna en otras zonas del noreste de Siria, incluidas el área de Karama y la carretera Al Hasaka-Deir al Zur.

Por su parte, el canal estatal sirio Al Ikhbariya detalló que los manifestantes también bloquearon la autopista M5 en la zona rural al sur de Idlib, cerca de Maarat al Numan.

En Muhaimida, en la zona rural occidental de Deir al Zur, los residentes afirmaron haber impedido que las fuerzas de seguridad dispersaran una concentración, aunque este hecho no pudo verificarse de forma independiente.

Las protestas comenzaron después de que el Ministerio de Energía sirio anunciara el sábado un aumento de los precios de los productos derivados del petróleo en Siria, justificando que "se debe a un incremento excepcional en el costo mundial de adquisición de dichos productos", según informó la agencia oficial de noticias siria SANA.

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No obstante, el ministerio aclaró "que este ajuste es temporal y tiene como objetivo garantizar la continuidad del suministro y la disponibilidad de los productos en el mercado local".

El Comité Permanente de Fijación de Precios de Productos Petrolíferos de Siria elevó el precio de la gasolina de 95 octanos un 28,3 %, situándose en 195 nuevas libras sirias (1,60 dólares) por litro, y el del diésel un 40 %, hasta las 175 libras (1,44 dólares), en el mayor incremento registrado desde el inicio de la transición.

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El aumento del domingo es el segundo registrado este mes -tras un ajuste menor realizado el 4 de septiembre- y se produce en el marco de una ola más amplia de protestas económicas iniciada a principios de año debido a los salarios, el precio del pan y el coste de vida.EFE