Cierran colegios electorales para legislativas suecas con centroizquierda como favorito

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Estocolmo, 13 sep (EFE).- Los colegios electorales para las elecciones legislativas suecas cerraron este domingo a las 20.00 hora local (18.00 GMT), en unos comicios en los que la oposición de centroizquierda llega con una ligera ventaja en los sondeos.

Los algo más de ocho millones de suecos llamados a las urnas pudieron votar a partir de las 8.00 (6.00 GMT), aunque 3,6 millones lo hicieron ya por anticipado, un 30 % más que en 2022 y una cifra récord, según la Autoridad Electoral.

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Postnord, la empresa pública de servicio postal, aludió a ese factor para justificar que en varios lugares de Estocolmo no pudiera enviar los votos anticipados antes de la apertura de los colegios, sino horas más tarde, lo que podría provocar retrasos en el recuento.

Las encuestas colocan al centroizquierda por delante con entre 0,5 y 5,6 puntos de ventaja, cuando hace apenas dos semanas la diferencia se situaba alrededor de los diez puntos, lo que ha hecho aumentar las especulaciones sobre un posible nuevo drama electoral como en los comicios de 2018 y 2022.

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Algo menos de 50.000 votos separaron a ambos bloques hace cuatro años y hubo que esperar tres días al recuento del voto procedente del extranjero para certificar quién era el ganador.

El Partido Socialdemócrata, que ha sido siempre la fuerza más votada en Suecia a lo largo del último siglo, encabeza las encuestas por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) y del Partido Conservador del actual primer ministro, Ulf Kristersson.

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Kristersson rompió en 2022 el 'cordón sanitario' a la ultraderecha, hasta entonces aislada por todos los partidos y que en la última legislatura ha actuado como apoyo externo de una coalición que incluye también a democristianos y liberales.

Los cuatro partidos anunciaron en abril pasado que, en caso de un nuevo triunfo electoral, el SD pasaría a formar parte por primera vez del Gobierno, que seguiría encabezando Kristersson.

El bloque de derecha ha explotado en las últimas semanas las diferencias en el seno de la oposición, en especial, entre el Partido de Izquierda (socialista) y el Partido de Centro.

La líder socialdemócrata, Magdalena Andersson, ha asegurado que está dispuesta a colaborar con todos los partidos menos con el SD, aunque ha mostrado sus dudas sobre que los socialistas puedan ser incluidos en una coalición de gobierno.

La campaña ha estado dominada por cuestiones como la seguridad, medidas contra la crisis inflacionaria, asuntos vinculados al Estado de bienestar y la inmigración.

Las elecciones legislativas coinciden, como es costumbre en Suecia, con los comicios regionales y municipales. EFE

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